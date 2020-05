CALENZANO – Si parlerà di sport a grandi livelli, di pallanuoto e della nuova piscina di Calenzano, domani 9 maggio alle 17 all’apputamento di “Sei di Calenzano se…”. Ospite dell’incontro con Lapo Simonetti, sarà Gianni De Magistris, ex nuotatore ed ex palanuotista e allenatore di pallanuoto italiano. non mancheranno curiosità e aneddoti sul mondo dello sport, ricordi e non solo. L’appuntamento può essere seguito live sulla pagina Facebook di Sei di Calenzano se…

foto da Facebook