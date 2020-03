Giardini di via Petrarca, ancora vandalismi. Cittadini esasperati, fra amarezza e rabbia

CAMPI BISENZIO – La “notizia” è stata postata su Facebook. Ma visto che non è la prima volta che succede – e si ripete – ci è sembrato giusto darle spazio. Anche perché stiamo parlando di una delle zone di Campi più “vivibili” ed è assurdo che venga rovinata così. “Non riesco nemmeno a descrivere la rabbia e la delusione che provo”, scrive una cittadina. Come darle torto, basta osservare le fotografie pubblicate e riprese sempre da Facebook. Sulla questione è intervenuto anche l’assessore Riccardo Nucciotti: “Che amarezza che provo, in giornata il personale di Alia provvederà a ripulire e a sistemare, ma è una cosa allucinante. Non riusciamo a fare pari con questi ragazzi e ragazze, ma come è possibile essere arrivati a tanto, io sono deluso, amareggiato ed arrabbiato. L’amministrazione in qualche maniera interverrà, ma ci vuole la collaborazione delle famiglie” perché così – aggiungiamo noi – non è proprio possibile andare avanti.