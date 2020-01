Giardini di via Petrarca, in arrivo un teatro comunitario per Campi

CAMPI BISENZIO – Il 2 e 3 gennaio ha inizio En Plein air-atelier al giardino pubblico di via Petrarca. Nato dalla progettazione della cooperativa sociale Chicco di grano in collaborazione con il collettivo di artiste Zappa! e il Comune di Campi Bisenzio, il programma culturale En plein air si realizza grazie al finanziamento della Fondazione CR Firenze.

Con “Poesia nello spazio” e “La Parata dell’Autoritratto” ha inizio il programma che si realizzerà al giardino pubblico di via Petrarca individuato come ecosistema ideale per l’incontro, punto di ritrovo per i partecipanti del progetto e per la cittadinanza, per la crescita individuale e collettiva. Il programma si articola in vari appuntamenti durante tutto il 2020.

Il secondo appuntamento nel mese di marzo con la partecipazione del design svizzero Reudi Baur per la realizzazione di un laboratorio di Design Civico.

I destinatari sono gli abitanti del quartiere, le famiglie a rischio di esclusione sociale con minori, con particolare riguardo alle donne; inoltre nel mese di marzo saranno coinvolti gli studenti di una scuola di grafica e design.

“Per Chicco di grano – dice Ilenia Moscardini, presidente della cooperativa – questo progetto rappresenta una nuova sfida, ovvero quella di realizzare un programma culturale che generi inclusione sociale anche attraverso la costituzione di una nuova rete tra operatori sociali e operatori culturali ed il Comune in cui lavoriamo, sempre mantenendo un occhio di riguardo a donne e bambini, per realizzare ogni giorno di più la nostra mission al fianco delle donne”.