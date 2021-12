Giardini: due interventi di riqualificazione nelle frazioni

CALENZANO – Due interventi riqualificazione dei giardini nelle frazioni. La giunta ha approvato il progetto di fornitura di un parco sportivo a Carraia e il progetto esecutivo della sistemazione dell’area verde di via Squilloni a Settimello.

“Continuiamo ad investire sui nostri giardini – ha commentato il vicesindaco Alberto Giusti -, fornendo servizi utili a tutta la comunità, venendo anche incontro alle richieste dei cittadini. Proprio a Carraia infatti era emersa l’esigenza di installare attrezzature per lo sport all’aperto, mentre l’area di via Squilloni, molto frequentata, ha bisogno di una forte riqualificazione. In tutto investiamo circa 150mila euro”.

Il parco per lo sport all’aperto sorgerà nell’area verde compresa tra le abitazioni di via Grandi e il torrente Marina, per un’estensione di circa 18mila metri quadri. Il progetto prevede la creazione di quattro isole fitness, con pavimentazione in gomma, dotate di attrezzature per bambini e giovani, adulti e over 65, che saranno dotate di schede informative e qrcode.

Nell’area verde di Settimello, compresa tra via Squilloni e via Tagliafraschi, è prevista la sostituzione dei pini e poi il rifacimento dei vialetti, danneggiati dalle radici degli alberi, oltre alla realizzazione di un percorso ciclabile.

Il progetto sarà realizzato in due fasi. Prima si procederà all’abbattimento dei pini e di altre piante non in buono stato, in tutto 13 alberi, che saranno poi sostituiti da bagolari e tigli. Poi, al rifacimento dei percorsi interni, con vialetti pedonali e pista ciclabile, la sostituzione degli alberi e l’installazione diuna staccionata lungo il perimetro delle aree gioco.