Giardini inclusivi: entro settembre i lavori

CALENZANO – E’ stata affidata la gara per i lavori dei giardini inclusivi. La cantierizzazione è prevista entro settembre. Sono ora in corso le opere propedeutiche per la rimozione degli arredi esistenti. La creazione del parco fa seguito alla convenzione, sottoscritta nel 2021 dal Comune e dell’associazione “Vorrei prendere il treno onlus”, che ha previsto la progettazione a cura dell’associazione che si occupa di sensibilizzazione, inclusione e abbattimento delle barriere architettoniche, sociali e culturali. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 91mila euro dalla Regione Toscana e in totale prevede un costo di 320mila euro.

L’intervento vedrà come segno centrale e caratterizzante un elemento architettonico e ludico, pienamente accessibile a tutti, a forma di drago, con una collinetta alta circa 1,40 metri su cui sarà posizionato uno scivolo. Saranno anche realizzati nuovi percorsi pavimentati, strutture di servizio (servizi igienici accessibili, fontanelle e giochi d’acqua) e installati giochi come un’altalena doppia inclusiva, un bilico con sedie accessibili anche a persone con disabilità motoria, un disco girevole.

I lavori, secondo il cronoprogramma, si concluderanno entro l’autunno, momento nel quale dovrà essere anche effettuata la messa a dimora del verde previsto nel progetto, siepi e piante che creeranno percorsi sensoriali durante tutte le stagioni dell’anno. In via don Minzoni parallelamente alla ciclopista saranno impiantati nuovi alberi ad alto fusto (parrotia persica), nell’ambito del piano attuativo del comparto edilizio in corso di realizzazione nell’area di via Larga e via don Minzoni.