Giardini pubblici: in arrivo la sostituzione dei giochini

CALENZANO – Sono stati svolti nei mesi di giugno e luglio i monitoraggi sulle 37 aree verdi del Comune di Calenzano ai fini della manutenzione degli arredi urbani e delle attrezzature ludiche. Al termine della fase di valutazione tecnica, diverse strutture ludiche sono risultate a fine vita ed è iniziata la loro rimozione per ragioni di sicurezza. Altri giochi invece potranno essere riparati, insieme agli arredi come le panchine e i tavoli: per questi l’appaltatore sta organizzando la manutenzione. L’accordo quadro triennale per il monitoraggio, l’ispezione e la manutenzione di giochi e arredi urbani prevede uno stanziamento da parte del Comune di 135mila euro. Contemporaneamente si sta lavorando alla sostituzione dei giochi principali come scivoli e altalene e in alcuni casi si provvederà alla razionalizzazione e differenziazione delle aree gioco vicine, in modo da creare isole ludiche adatte alle varie fasce d’età, con alcune dedicate ai bambini più piccoli ed altre a quelli più grandi. Per la sostituzione dei giochi sono stati stanziati 150mila euro per il 2022. I primi ad essere sostituiti saranno quelli in piazza della Resistenza e nei giardini di via Tagliafraschi e via Squilloni dove recentemente sono stati eseguiti i lavori di riqualificazione complessiva con il rifacimento dei percorsi ciclo-pedonali e l’installazione della staccionata. Nel periodo di sostituzione e riparazione dei giochi, le aree verdi che rimangono ampiamente attrezzate e disponibili per la fruizione da parte delle famiglie sono quelle di viale Matteotti, del Nome di Gesù, di via Mia Martini, di via Nuova dietro il Design Campus, di Via Manara, di via Pertini in zona Fogliaia, di via Boccaccio, di via 2 Giugno e di via Grandi.