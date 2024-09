Giardino della coccinella: inaugurata a Comeana la nuova area giochi  

CARMIGNANO – Una nuova area verde, una nuova area giochi: è il “Giardino della coccinella”, inaugurato nella serata di ieri, martedì 3 settembre, in via Bellini, a Comeana, dal sindaco Edoardo Prestanti e dall’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni. Novantasette metri quadrati dedicati ai bambini più piccoli, sorti al posto dell’ex pista di pattinaggio, in disuso da lungo tempo. “In questo senso – dice Fratoni, il cui assessorato ha seguito dall’inizio la trasformazione dell’ex impianto sportivo in giardino – si tratta di un recupero, il recupero pubblico di un’area che torna a svolgere funzioni collettive, al servizio dell’infanzia, dei nostri cittadini più in tenera età”. Un investimento del Comune di oltre 30.000 euro per creare un’area ludica ispirata al tema della “campagna”, “come si addice al nostro territorio”, aggiunge il sindaco Prestanti: il “Giardino della coccinella”, appunto, dove sono stati collocati simpatici animaletti e giochi di gruppo: la campana, il gioco dell’oca, il sasso, carta e forbici. “Il nome scelto – continua l’assessore Fratoni – è proprio per la caratteristica dell’insetto, simbolo di correttezza, gioia, amicizia, ma anche porta fortuna ed abile alleato nella lotta biologica”. E qui si conferma una vocazione a cui si ispira l’Amministrazione comunale: il distretto biologico, la salvaguardia delle capacità naturalistiche di Carmignano, per il quale il Comune ha ottenuto il riconoscimento, lo scorso anno, di “Comune virtuoso” tra più di 300 aspiranti candidati. “Anche nella progettazione dei nostri spazi pubblici, di aree per il gioco o per attività fisiche, o semplicemente per il tempo libero, – conclude il sindaco – ci richiamiamo al valore ambientale del nostro territorio, alla sua conformazione paesaggistica e naturale. E’ per noi motivo di vanto, una questione di principio, il tratto caratteristico del nostro governo comunale”.