Gigli Villaggio Vacanze: musica live, firmacopie e dinosauri

CAMPI BISENZIO – Con la bella stagione apre il Gigli Villaggio Vacanze, un’esplosione di appuntamenti per trascorrere l’estate a I Gigli. Dalla musica per tutti i gusti e per tutte le età, ai raduni di auto e vespe, ai grandi ospiti, fino all’arrivo dei Dinosauri per i bambini. I mesi di giugno e di luglio saranno caratterizzati da numerosi eventi settimanali.

Si comincia proprio dai bambini con “Arrivano i Giglisauri” ogni mercoledì, dal 1 giugno dalle 16:30 alle 21 nello spazio bimbi Gigli Sauri nel Cammin de’ Gigli, si terranno i laboratori, mentre la mascotte Dino il dinosauro sarà in Galleria per scattare foto insieme ai clienti del Centro.

Il martedì, invece, dalle 19 serata per tutta la famiglia e divertimento assicurato con “Da Saba karaoke canta e mangia” al ristorante Da Saba.

A partire dall’8 giugno il mercoledì è DJ Set con Radio Bruno, ma è anche “Stencil Art Mall Show” con la possibilità per tutti di fare personalizzare di t-shirt, shopping bag e sneakers, al primo piano di Corte Lunga. Il giovedì a partire dal 9 giugno dalle 20, “Terrazza Live” il Gigli Villaggio Vacanze ospiterà le serate musicali live con le migliori band del territorio sulla Terrazza Natalini.

Belle e possibili da vedere sono le auto sportive di lusso. Il raduno “Belle Curve 2022” partirà domenica 5 giugno alle 9 dal parcheggio de I Gigli. Sabato 11 giugno il “Raduno Vespa Club di Campi Bisenzio” dalle 16 alle 18 presso il Retail Park in collaborazione con l’associazione Frates – Donatori di sangue di Capalle. Tornano infine i grandi eventi con due attesi firmacopie: venerdì 10 giugno dalle 17 Luigi Strangis vincitore di Amici 2022 mentre Venerdì 16 giugno alle 17 arriverà Alex, finalista di Amici 2022. Gli eventi si terranno presso l’area esterna di Corte Tonda, in collaborazione con Mondadori. Tutte le informazioni sono consultabili su canali social de I Gigli come Facebook, Instagram e We Chat per la comunità orientale.