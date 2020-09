Ginnastica Ariele non molla. E rilancia la sfida con soddisfazione ed entusiasmo dopo i centri estivi

CAMPI BISENZIO – Ariele, Ginnastica Ariele per la precisione, non molla. E, anzi, rilancia la sfida. Dopo la ripresa dell’attività, a metà giugno, con i centri estivi, adesso guarda con fiducia al futuro. “È stata una ripartenza tanto attesa quanto temuta – spiegano – visto il periodo drammatico vissuto durante il lockdown e si è fatta sentire anche la paura di commettere errori e di non essere in grado di portare a termine con successo il nostro lavoro. Tutto questo, però, non ci ha fermato, e la voglia di vedere bambini e famiglie felici ci ha dato lo stimolo necessario per metterci alla prova e prendere con coraggio le nostre scelte”. I centri estivi organizzati da Ginnastica Ariele, infatti, sono andati avanti per otto settimane e hanno visto una partecipazione settimanale di circa 75 bambini dai 3 ai 18 anni, per un totale di 150 fra bambini e ragazzi. “Abbiamo avuto la fortuna – continuano – di coinvolgere 12 operatori esperti che hanno svolto molteplici attività in base al tema della settimana (baby dance, cinema, attività ludiche, psicomotricità, letture, compiti, karaoke). E ora siamo soddisfatti ed entusiasti, pronti dopo questa esperienza a ripartire con la nostra attività di ritmica e total body. Le ripartenze sono previste a scaglioni, proprio per organizzare al meglio la ripresa delle prossime settimane”. Dal 7 settembre ripartiranno i gruppi di alto livello, dal 15 settembre i gruppi provinciali e dal 1 ottobre i gruppi base mentre le lezioni per chi vorrà provare questo sport saranno su prenotazione on line con il protocollo di contenimento. Ogni partecipante dovrà avere con sé un’autodichiarazione che attesti il proprio stato di salute. Così come saranno rispettati il distanziamento necessario e tutte le norme di sanificazione richieste. “Siamo pronti ad accogliere i nostri tesserati – concludono – con l’entusiasmo che ci contraddistingue nel rispetto delle regole e nella speranza di non dover modificare o alterare i nostri ritmi. Tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook oppure potete inviare una e-mail all’indirizzo della società [email protected]”.