Ginori 1735 apre il primo store a Parigi

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735 inaugura ufficialmente il suo nuovo store di Parigi, al 69 di rue du Faubourg Saint Honoré, cuore delle più grandi case d’asta e dello shopping di lusso della capitale francese. Ginori 1735 amplia così la propria rete retail, aggiungendo il nuovo indirizzo alla mappa dei suoi flagship store, attualmente presenti a Firenze, Milano e Sesto Fiorentino, e alla sua rete distributiva composta dal canale proprietario di e-commerce che raggiunge oggi 31 Paesi a livello globale, dal network di rivenditori autorizzati in Italia e da punti vendita in selezionati Department Store e Specialty Store multimarca di alto livello nel mondo. Lo store, che segna l’avvio della presenza diretta del marchio in Francia, si sviluppa su una superficie di oltre 90 metri quadrati e propone le collezioni LCDC, Profumi Luchino, Il viaggio di Nettuno, Oriente Italiano, Arcadia, Ether, Babele, Volière,Granduca Coreana e Oro di Doccia. Il progetto, curato dallo studio di design EligoStudio, è caratterizzato da una precisa scelta cromatica: un monocolore blu brillante ormai conosciuto come Blu Ginori e che rende avvolgente e immersivo lo spazio. Per gli arredi, morbidi e caldi tessuti si abbinano al rigore, alla severità e alla disciplina del metallo. Il ricercato design del negozio, che si inserisce armoniosamente nella cornice architettonica di rue du Faubourg Saint Honoré, rispecchia, inoltre, l’esclusività dell’ambiente, progettato in ogni dettaglio e realizzato per offrire al cliente una shopping experience unica ed esclusiva, che rispecchi l’essenza delle collezioni iconiche Ginori 1735.