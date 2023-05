Ginori 1735 apre uno store in Corea del Sud

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735 apre il suo primo store in Corea del Sud, nel cuore di Seoul, che segna l’inizio di una presenza diretta del marchio nel Paese. Sviluppato in collaborazione con l’attrice e modella sudcoreana Ko So-young, il nuovo store è ispirato nei colori e nei decori alla collezione Oriente Italiano, il pattern più iconico del brand. Sono presenti nello store le principali collezioni del Brand. La nuova apertura si inserisce perfettamente nella strategia di espansione internazionale di Ginori 1735 e nel suo posizionamento nel mercato del lusso. principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design, annuncia l’apertura esclusiva del suo primo store in Corea del Sud, nel cuore di Seoul, che segna l’inizio di una presenza diretta del marchio nel Paese. Un obiettivo ambizioso per la Maison, che punta con determinazione su una crescita retail e su una strategia di sviluppo internazionale, che si integra perfettamente con tutte le attività svolte nel corso degli ultimi anni. “Siamo onorati di annunciare l’apertura del nostro nuovo store in Corea del Sud, un evento importante che segna un ulteriore passo avanti nella crescita e nello sviluppo internazionale di Ginori 1735, in cui Seoul gioca un ruolo fondamentale.” ha dichiarato Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Ginori 1735. “Nel nuovo store di Seoul sono esposti i prodotti unici di Ginori 1735, frutto dell’impegno e della passione per la qualità e sinonimo da sempre di artigianalità e made in Italy nel mondo. Sono quindi convinto che con il supporto di Ko So- young questa apertura permetterà un ulteriore sviluppo del marchio a livello globale”.