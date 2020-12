Ginori 1735 si aggiudica l’oro nella categoria Industry Craft degli ADCI Awards

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735 si aggiudica l’oro nella categoria “Industry Craft” all’edizione 2020 degli ADCI Awards, uno tra i più importanti premi italiani per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria, per la campagna “ARIA. This is Revolutionair”. Firmata dall’agenzia di comunicazione AUGE di Giorgio Natale e Federica Ariagno per il lancio della […]

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735 si aggiudica l’oro nella categoria “Industry Craft” all’edizione 2020 degli ADCI Awards, uno tra i più importanti premi italiani per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria, per la campagna “ARIA. This is Revolutionair”.

Firmata dall’agenzia di comunicazione AUGE di Giorgio Natale e Federica Ariagno per il lancio della collezione tableware Aria la campagna rivela la rivoluzione fisica e concettuale della linea double-face, sintetizzandola nel claim: “Aria è revolutionair”. Una parola, “revolutionair” appunto, che riassume l’idea e le caratteristiche della collezione e che introduce la rappresentazione visiva dei piatti nel loro essere rivoluzionari e in rivoluzione.

I visual della campagna mostrano le molteplici combinazioni dei 7 piatti della collezione Aria in still life dinamici, dove gli elementi sospesi mettono in evidenza una leggerezza possibile anche grazie alla nuova formulazione della porcellana Hyper*P e ispirano sperimentazioni culinarie ed estetiche sempre diverse.

Nata dalla collaborazione tra Ginori 1735 e ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e dedicata al mondo di Haute Hôtellerie et Restauration, la collezione Aria possiede una spiccata vocazione modulare ed è composta da piatti polivalenti total white – flat plate da 24 e 27 cm, small gourmet plate da 16 cm, deep plate da 25 e 29 cm, show plate da 31 cm, bowl da 17 cm – che, in un gioco perfetto di combinazioni, uniti o capovolti, creano nuovi modelli capaci di rendere unica ogni portata. Plasmata in forme di assoluto design, Aria è realizzata con una nuova formulazione di porcellana fortemente innovativa – Hyper*P – progettata a seguito di un’intesa attività di Ricerca & Sviluppo durata oltre 2 anni nei laboratori Ginori 1735, con l’obiettivo di sviluppare un materiale innovativo, altamente performante e resistente agli urti, ideale nella ristorazione, in grado, allo stesso tempo, di conservare tutte le caratteristiche di pregio della porcellana. Versatile, multifunzione e pratica, Aria permette table setting sempre differenti, in cui ciascun pezzo della collezione, di volta in volta, può trasformarsi da piatto a coperchio ad alzata, all’insegna di un design bello e funzionale, caratterizzato da una vocazione modulare e adatto a utilizzi diversi, oltre che ideale per ottimizzare gli spazi.