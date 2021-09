“Ginori in Bloom” debutta in Francia

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, annuncia l’apertura, dal 13 settembre al 10 ottobre 2021, del pop-up store “Ginori in Bloom”, all’interno delle Galeries Lafayette Paris Haussmann. Situato in uno dei luoghi più prestigiosi dedicati […]

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, annuncia l’apertura, dal 13 settembre al 10 ottobre 2021, del pop-up store “Ginori in Bloom”, all’interno delle Galeries Lafayette Paris Haussmann. Situato in uno dei luoghi più prestigiosi dedicati al lusso della capitale francese, il pop-up store sarà posizionato nello spazio Maison delle Galeries e proporrà agli appassionati d’oltralpe la collezione best seller Ginori 1735: Oriente Italiano.

La nuova apertura, che costituisce il debutto del marchio nel mercato fisico francese, s’inserisce perfettamente nella strategia di espansione internazionale di Ginori 1735, oltre che di posizionamento nell’alto di gamma, attraverso punti vendita in selezionati Department Store e Specialty Store multimarca di alto livello, in grado di presentare al meglio l’eleganza, l’eccellenza, lo stile italiano e la qualità ‘Made in Italy’ del brand. Esuberante. Esotica. Ammaliante. La collezione Oriente Italiano, must have Ginori 1735, evoca suggestioni di memorie lontane. Un fiore stilizzato, conosciuto nella tradizione delle ceramiche fiorentine come “garofano”, e delicati motivi si contrappongono a forti colori di fondo, creando un decoro intrigante e suggestivo. Una palette di 10 tonalità dà vita a composizioni sorprendenti: azalea, iris, porpora, pervinca, cipria, vermiglio, citrino, bario, malachite, albus creano composizioni ricche di fantasia, che si si traducono in proposte art de la table complete per una mise en place eclettica, contemporanea, dalle suggestioni cosmopolite, e in oggetti, interior decoration e gifting come vasi, lampade da tavolo, uova con coperchio, scatole talco e svuotatasche, che esaltano la cifra artistica vivace e squisitamente italiana di Ginori 1735.