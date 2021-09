Ginori presenta la prima collezione Home Fragrance

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, celebra lo storico legame con Firenze con un evento speciale che si svolgerà venerdì 17 settembre, al flagship store di via dei Rondinelli, 17/r, in occasione di Pitti Fragranze: […]

SESTO FIORENTINO – Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, celebra lo storico legame con Firenze con un evento speciale che si svolgerà venerdì 17 settembre, al flagship store di via dei Rondinelli, 17/r, in occasione di Pitti Fragranze: “LCDC – La Compagnia Di Caterina: in musica”. Il progetto musicale che caratterizza l’evento nasce dall’unione di quattro musicisti provenienti da diverse città italiane e backgrounds musicali eterogenei, che trovano in Firenze il loro punto di incontro.

Le sonorità pungenti ed elettroniche di canzoni del repertorio pop anglosassone vengono addolcite e lasciano spazio a una musicalità morbida e raffinata. In quella occasione sarà presentata la prima collezione Home Fragrance di Ginori 1735, composta da candele profumate sviluppate in varie dimensioni e colori, bruciatori d’incenso, diffusori ambiente e spegni candela, sintesi della tradizione figurativa del brand, in una visione contemporanea interpretata da Luca Nichetto. L’Amazzone, L’Amante, Il Letterato, Il Seguace, Il Favorito, Il Frate, La Dama, L’Addetto al Fuoco.: i protagonisti della corte di Caterina de’ Medici, in viaggio con la Regina da Firenze a Parigi, rivivono nella nuova collezione LCDC, che si distingue per lo studio, la ricerca, lo sviluppo di forme dal design unico, in perfetto equilibrio tra memoria e innovazione e all’insegna del più elevato craftsmanship.