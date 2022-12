Ginori, una mostra a Firenze: “Arti in dialogo”

SESTO FIORENTINO – Dal 16 dicembre al 17 febbraio le magnifiche sale affrescate di Palazzo Marucelli- Fenzi (via San Gallo, 10 – Firenze), oggi sede del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (Sagas) dell’Università di Firenze, ospitano la mostra “Arti in dialogo. Echi tardo barocchi nelle sculture del Museo Ginori”.



Curata da Cristiano Giometti (Università di Firenze), Andrea Di Lorenzo (direttore del Museo Ginori) e Rita Balleri (Museo Ginori), l’esposizione mette a confronto la teatralità degli affreschi e dei dipinti settecenteschi diSebastiano Ricci e degli stucchi di Giovanni Baratta, che decorano le sale, con le sculture realizzate o acquisite nel Settecento dalla Manifattura Ginori grazie all’attività di collezionismo “ad uso della fabbrica” del suo fondatore, Carlo Ginori, che rendeva omaggio alla grande tradizione del tardo barocco fiorentino traducendo in porcellana le composizioni degli scultori Giovan Battista Foggini, Massimiliano Soldani Benzi, Giuseppe Piamontini, Antonio Montauti e Agostino Cornacchini.



Nelle sale di Palazzo Marucelli-Fenzi, eccezionalmente aperte al pubblico per l’occasione, una selezione di sculture in porcellana e i modelli in terracotta e in cera fatti realizzare dal marchese Ginori dialogano in modo del tutto nuovo con le decorazioni delle sale, realizzate da Ricci e Baratta tra il 1705 e il 1706.

Particolarmente interessante e suggestivo è l’accostamento degli stucchi di Baratta con tre calchi in cera che riproducono altrettante opere dello stesso scultore. Realizzati dalla Manifattura Ginori negli Anni Quaranta del Settecento e qui riuniti per la prima volta dal 1965, i calchi appartengono al Museo Ginori (Euridice e Allegoria della Prudenza) e al Museo Nazionale del Bargello (Allegoria della Ricchezza).



Organizzata dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (Sagas) dell’Università degli Studi di Firenze insieme al Museo Ginori, la mostra è stata realizzata in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana e l’Opificio delle Pietre Dure e con il sostegno dell’Associazione Amici di Doccia.

L’accesso all’esposizione è possibile su prenotazione (all’indirizzo e-mail mostra.fenzi@gmail.com) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, con visite guidate gratuite per gruppi di 10 persone, della durata di 45 minuti.

La mostra sarà chiusa dal 23 dicembre all’8 gennaio, a eccezione dei giorni 27 e 29 dicembre, durante i quali sarà possibile visitarla dalle 10 alle 13.

L’inaugurazione è in programma venerdì 16 alle ore 12,30 (Palazzo Marucelli – Fenzi, Via S. Gallo, 10 – Aula magna, piano primo) con l’intervento di Tomaso Montanari, presidente della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia, del prorettore vicario Giovanni Tarli Barbieri dell’Università di Firenze, del Direttore Regionale Musei della Toscana Stefano Casciu, del vicedirettore del Dipartimento SagasFulvio Cervini. Alle ore 11.30 (sempre venerdì 16) è in programma una visita in anteprima per i giornalisti alla presenza dei curatori Cristiano Giometti (Unifi), Andrea Di Lorenzo (direttore del Museo Ginori) e Rita Balleri (Museo Ginori).