Gioca anche te con la Befana e la tombola gigante dell’emporio solidale “L’aggeggione”

CAMPI BISENZIO – Una tombola gigante per festeggiare l’arrivo della Befana. E’ quella organizzata dal nuovo emporio solidale di San Donnino, “L’aggeggione”, per lunedì 6 gennaio in piazza Costituzione. “Abbiamo costruito un cartellone gigante – spiegano dall’emporio – per una tombolona gigante. La Befana arriverà alle 16 e “tirerà su” i numeri del tombolone per far divertire grandi e piccoli, in palio premi per tutti. Una cosa importante, nessuno deve portare un centesimo ma solo voglia di stare insieme, e conoscere… gli aggeggioni”. E’ gradita però la prenotazione al numero di telefono 3335793781. L’emporio solidale, infatti, è un luogo dove si “aggeggia” e si basa sui principi di solidarietà e gratuità.