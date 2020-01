“Gioca d’anticipo contro il tumore”: Ant, Villa Donatello e Banco Fiorentino insieme per la prevenzione

FIRENZE – Continua la collaborazione fra Fondazione Ant, Banco Fiorentino e Villa Donatello, attraverso la promozione di progetti gratuiti di prevenzione oncologica secondaria, offerti alla cittadinanza. Sono stati presentati infatti oggi il “Progetto ginecologia” e il “Progetto melanoma” che gli specialisti Ant attueranno nel 2020 a Villa Donatello e nel Mugello, grazie al sostegno di Banco Fiorentino. A questi si aggiungerà anche il “Progetto mammella” per il quale Fondazione Ant raccoglierà fondi nell’area fiorentina per tutto il 2020. Testimonial delle iniziative sono le atlete del Bisonte Volley e i giocatori di Toscana Aeroporti I Medicei

A Villa Donatello si svolgeranno 12 sessioni di visite gratuite del “Progetto ginecologia”: 72 pazienti della nostra regione potranno usufruire, senza alcun costo, di una visita ginecologica con ecografia trans vaginale e Pap-test con lo scopo di individuare eventuali lesioni sospette, permettendo così di intervenire nel modo più adeguato e tempestivo possibile. Il “Progetto mammella” vedrà invece lo svolgersi di 10 giornate dedicate alle donne di età inferiore ai 45 anni; le cittadine avranno a disposizione 120 visite senologiche con ecografia mammaria (ed eventuale mammografia a completamento d’indagine, se necessario).

Banco Fiorentino sarà a fianco di ANT anche per alcune visite di “Progetto melanoma” che si svolgeranno nel 2020, a Borgo San Lorenzo, per i cittadini residenti nei Comuni del Mugello. Saranno disponibili 3 giornate con 90 visite dermatologiche sempre gratuite per il controllo della cute e l’individuazione di eventuali lesioni sospette.

Le visite di prevenzione oncologica secondaria nell’ambito dei progetti prima elencati partiranno a marzo e il programma di date sarà a breve disponibile sul sito ant.it/toscana. Le date delle visite che si svolgeranno a Villa Donatello,saranno visibili anche sul sito villadonatello.com

“L’iniziativa che presentiamo oggi – ha detto Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana – valorizza in modo importante la cultura della prevenzione. E il Consiglio regionale della Toscana, che io rappresento, accoglie in pieno la sinergia fra Fondazione Ant, Banco Fiorentino e Villa Donatello”.

I programmi di prevenzione oncologica gratuita ANT sono già ripartiti dal mese di gennaio a Lastra a Signa, Signa, Pontassieve, Campi Bisenzio per la provincia di Firenze: “Nei prossimi mesi arriveremo anche nelle altre province, – ha detto Simone Martini, delegato Ant di Firenze – sono molto contento che la collaborazione con Villa Donatello possa continuare anche quest’anno e ringrazio il Banco Fiorentino per aver deciso di aumentare il sostegno economico in questo senso”.

“La salute, la prevenzione oncologica, in modo particolare, sono temi di estrema importanza e attualità, – ha aggiunto Gianluca Bresci, responsabile Area Mercato del Banco Fiorentino – la nostra banca anche quest’anno, in collaborazione con Ant, vuole dimostrare sensibilità e attenzione verso i propri soci rendendo loro un servizio utile e gratuito per la salute”.

“L’attenzione alla salute della persona, e quindi anche alla prevenzione, è uno dei pilastri su cui Villa Donatello ha costruito la propria storia – ha dichiarato Massimo Fibbi, responsabile Relazioni Esterne di Villa Donatello – per questo siamo lieti di essere ancora a fianco di Ant anche su questo importante progetto rivolto ad uomini e donne”.

Per conoscere il calendario mensile delle visite di prevenzione organizzate da Ant a Villa Donatello e in altri luoghi della Toscana, è possibile visitare la sezione prevenzione del sito ant.it/toscana. Per le richieste di assistenza domiciliare gratuita e per avere informazioni sulle attività di Fondazione Ant in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero di telefono 055 5000210.