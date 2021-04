“Gioca d’anticipo contro il tumore”. Fondazione ANT, Villa Donatello e Banco Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “Gioca d’anticipo contro il tumore” questo lo slogan alla base della collaborazione fra Fondazione ANT, Banco Fiorentino e Villa Donatello. Nel 2020, si legge in una nota della fondazione ANT, l’attenzione sulla prevenzione oncologica è stata gravemente trascurata nei mesi dell’emergenza Covid-19. Nel primo semestre del 2020, la stima fatta dall’Osservatorio Nazionale Screening è di oltre un milione di esami di screening in meno, per un potenziale incremento delle diagnosi di cancro prossimo alle cinquemila unità. È questa la faccia più subdola del Covid-19, che potrebbe aprire la strada all’aumento dei pazienti oncologici. Nel primo semestre del 2021 sarà attivo il Progetto Ginecologia e Progetto Melanoma a Villa Donatello e nel Mugello. Saranno organizzate 9 sessioni di visite gratuite di Progetto Ginecologia: 54 pazienti della Toscana potranno usufruire, senza alcun costo, di una visita ginecologica con ecografia trans vaginale e Pap-test con lo scopo di individuare eventuali lesioni sospette, permettendo così di intervenire nel modo più adeguato e tempestivo possibile. Saranno poi organizzate 6 sessioni di visite gratuite di Progetto Melanoma per un totale di 96 pazienti, sempre nelle due sedi di Villa Donatello e 2 sessioni di Progetto Melanoma per i residenti nei Comuni del Mugello che si terranno a Borgo San Lorenzo presso gli studi medici della Misericordia di Borgo San Lorenzo e l’Istituto di Bioscienze. Nel secondo semestre poi, ripartirà anche il Progetto Mammella dedicato alle donne sotto i 45 anni, in merito al quale saranno illustrate date e modalità nel mese di settembre.

“Ringrazio Villa Donatello, Ant e Banco Fiorentino per questo progetto – ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – In un periodo come quello che stiamo vivendo, il suo valore è ancora più importante perché noi vediamo spesso la nostra attenzione e le nostre cure concentrate sul Covid, ma mai dobbiamo dimenticare quanto è importante essere pronti, vigili, e sviluppare le attività su quella che è la patologia comune e soprattutto ciò che rappresenta per la delicatezza e per la necessità di non interrompere tutta la dimensione degli interventi oncologici”.

“Per noi il 2021 si presenta come un anno ancor più difficile del 2020. – ha detto Simone Martini, Delegato ANT di Firenze – Per questo la collaborazione con Villa Donatello e con il Banco Fiorentino sono ancora più importanti quest’anno. Fondazione ANT da sempre si impegna per rendere alla portata di tutti la cultura della prevenzione oncologica, informando, sensibilizzando e soprattutto erogando ogni anno visite di prevenzione in diversi ambiti. È evidente come l’emergenza COVID abbia causato un ritardo nei programmi di screening di prevenzione, noi speriamo di dare il nostro contributo alla ripartenza di questo importante settore, mettendo a disposizione queste giornate gratuitamente, in un momento in cui anche le condizioni economiche di molti sono diventate più difficili”.

“Abbiamo sostenuto volentieri, anche quest’anno, l’iniziativa di ANT – ha dichiarato Paolo Raffini, Presidente del Banco Fiorentino – perché la prevenzione, sempre importante, trova oggi ancora maggiore ragione: in un periodo in cui le attenzioni sono giustamente rivolte alla cura del Covid, si rischiano però di trascurare le altre patologie”.

Visitando la sezione prevenzione del sito ant.it/toscana sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle sessioni di prevenzione organizzate a Villa Donatello, che inizieranno ad aprile. Le giornate di Progetto melanoma nel Mugello sono previste per il mese di maggio. Ogni mese poi, sulla stessa pagina, sarà pubblicato il calendario completo delle giornate di prevenzione organizzate nella nostra regione. Per le richieste di assistenza domiciliare gratuita e per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana, è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.