Giochi della mente, come mantenersi giovani al Centro MeMe

CAMPI BISENZIO – Alla scoperta delle proprie capacità cognitive per imparare a mantenersi giovani usando i giochi della mente. La mente e i suoi misteri sarà oggetto di un incontro dal titolo “Come mantenersi giovani: giochi della mente e potenziamento dell’attenzione” a cura di Auser Campi Bisenzio in collaborazione con Centro MeMe in programma per mercoledì 12 ottobre […]

CAMPI BISENZIO – Alla scoperta delle proprie capacità cognitive per imparare a mantenersi giovani usando i giochi della mente. La mente e i suoi misteri sarà oggetto di un incontro dal titolo “Come mantenersi giovani: giochi della mente e potenziamento dell’attenzione” a cura di Auser Campi Bisenzio in collaborazione con Centro MeMe in programma per mercoledì 12 ottobre dalle 16 alle 18 a Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Si tratta di un incontro gratuito rivolto alla cittadinanza su temi quali: la scoper- ta delle nostre capacità e competenze cognitive, neuropsicologiche e psicologiche; come accorgersi di eventuali problemi di attenzione e memoria, nostri o dei nostri cari, cosa possiamo fare per conservare e migliorare le nostre abilità cognitive. Durante l’incontro verranno presentati anche esempi pratici.

“L’evento – spiega Massimiliano Testi, esperto in neuropsicologia di Centro MeMe – costituisce un’occasione di informazione e scambio interattivo con la cittadinanza per approfondire il funzionamento e i problemi relativi a funzioni quali l’attenzione, la memoria, la concentrazione. Infatti un trauma, l’invecchiamento o eventi cerebrali di varia natura (ictus, infezioni, malattie…) possono lasciare nelle persone segni di sofferenza cerebrale, transitori o definitivi, con conseguenze più o meno marcate sulle nostre capacità cognitive e sulla nostra mente: le relazioni, gli interessi, le autonomie, il benessere psicofisico, ne risultano compromessi in maniera più o meno evidente, e non sempre è facile discriminare il normale processo di invecchiamento da eventi neurologici di rilievo”.

Sarà presente all’evento Cipriana Mengozzi, psicologa del lavoro psicoterapeuta e Amministratore Unico di Centro MeMe Srl.