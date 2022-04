Giochi di ruolo e da tavolo per due giorni alla biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Giochi di ruolo “cartacei” e giochi da tavolo invaderanno per due giorni la Biblioteca Ragionieri. Sabato 9 e domenica 10 aprile si terrà l’iniziativa “Libera Ludum”. Due giornate interamente dedicate alle attività ludiche, intese come “gioco intelligente”, organizzate dall’associazione di promozione sociale Kraken, in collaborazione con la Biblioteca ‘Ernesto Ragionieri’, con il […]

SESTO FIORENTINO – Giochi di ruolo “cartacei” e giochi da tavolo invaderanno per due giorni la Biblioteca Ragionieri. Sabato 9 e domenica 10 aprile si terrà l’iniziativa “Libera Ludum”. Due giornate interamente dedicate alle attività ludiche, intese come “gioco intelligente”, organizzate dall’associazione di promozione sociale Kraken, in collaborazione con la Biblioteca ‘Ernesto Ragionieri’, con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, Federludo e Croce Rossa Italiana Firenze.

L’appuntamento riunirà associazioni ludiche da tutta Italia, con l’intento di far giocare i partecipanti e diffondere la cultura ludica. Ci saranno anche momenti di dibattito e discussione, per raccontare cos’è il gioco e come possa avere un ruolo importante nella socializzazione e nell’integrazione. Alcuni dei principali autori di giochi di ruolo, tra cui Matteo “Curte” Cortini di Serpentarium e Simone Morini di Aces Games, porteranno la loro esperienza, sia al tavolo da gioco che nei momenti di confronto. “Sarà un avvenimento – spiegano dall’associazione Kraken – durante il quale cercheremo di far giocare il maggior numero di persone possibile a giochi da tavolo e giochi di ruolo “cartacei”, sfruttando al massimo gli spazi concessi dal Comune, all’interno della biblioteca, e fornendo un’ampia gamma di titoli e generi per soddisfare ogni preferenza. A rendere indimenticabile l’evento saranno la passione e l’esperienza di tutti i partecipanti, ma, in particolar modo, delle associazioni che parteciperanno in prima persona”.

L’associazione Kraken, tramite la stretta collaborazione con la Biblioteca di Doccia entra anche nelle scuole per coinvolgere, non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti e di applicare i principi del “Learning by doing”. “L’intenzione – si legge in una nota dell’associazione – è quella di dimostrare che il gioco, oltre all’aspetto ludico, può avere anche una valenza educativa e sociale”.

L’iniziativa partirà sabato 9 aprile, dalle 15 alle 19, e si concluderà domenica 10 aprile, dalle 10 alle 19. All’interno degli orari proposti, ogni associazione potrà gestire in autonomia le attività, con la condizione di informare preventivamente la segreteria del Kraken, in particolare per poter coordinare la divulgazione dell’evento sui canali pubblicitari (social, lettere e giornali). Accesso libero.