Giochi e giocattoli d’altri tempi, una passione che non finisce

CALENZANO – Torna domenica 7 maggio al Delta Florence l’appuntamento con i giochi e i giocattoli d’altri tempi. I nuovi locali sono pronti ad accogliere ogni sorta di bambole, dalla più moderna Barbie, si fa per dire perché la ragazzina ha già spento le sue 60 candeline, fino a quelle dei primi dell’ottocento in bisquit, oppure soldatini di ogni foggia dalla plastica al piombo, alla composizione, alla carta o tutte le tipologie di giocattoli del passato in latta come treni, auto, moto, aerei. La kermesse del giocattolo d’epoca accoglie tanti modellini di auto in pressofusione dalla Ferrari, alla Bugatti, Maserati, Lamborghini, Isotta Fraschini, e poi ci saranno le bambole di tutte le fogge che raccontano il passare del tempo, bambole accompagnate dagli accessori come scarpine lucide in vernice, abiti, oggetti e altre curiosità. Per i soldatini ci sarà solo l’imbarazzo della scelta da quelli in piombo, alla carta, pasta, plastica,con mezzi militari oppure con case e fortini del grande West. Per la prima volta potremo ammirare una intera collezione dei famosi soldatini in piombo della marca “Cbg Mignot” dei primi del ‘900 di Parigi. Si tratta di scatole che avevano come caratteristica quella di essere in cartone rosso con grandi etichette contenenti varie tematiche civili e militari che venivano commercializzate in tutto il mondo. Inoltre i loro fondali erano acquerellati con vedute di una Parigi della Belle Epoque. Sarà sempre in funzione l’ufficio consulenze su restauri, norme per la conservazione dei giocattoli, pittura e valutazioni verso il pubblico. L’ingresso è dalle 9 alle 15.