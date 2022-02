Giochi e quiz per il San Valentino al Museo del Figurino

CALENZANO – San Valentino al Museo. E’ la proposta del Museo del Figurino Storico che dedica uno speciale evento per le coppie che vogliono trascorrere un San Valentino alternativo. L’appuntamento online si terrà sabato 12 febbraio alle ore 18.30, gioco per scoprire attraverso alcune coppie del passato, con aneddoti e curiosità storiche interessanti, giochi e quiz metteranno alla prova l’affinità delle coppie in gara. Domenica 13 febbraio, invece, dal vivo per chi ha partecipato all’evento digitale il Museo proporrà una caccia agli indizi a giro per il borgo e nel museo. Premi per chi troverà tutti gli indizi. La partecipazione prevede il rispetto delle normative vigenti per il contrasto al covid-19, massimo 10 coppie prenotazione obbligatoria al sito del Museo del figurino.