Giochi, informazioni utili, colloqui con i veterinari: torna a Villa Montalvo il raduno nazionale di “Furettomania”

CAMPI BISENZIO – Domenica 28 maggio, a partire dalle 10, torna a campi Bisenzio il raduno nazionale dell’Associazione italiana furetti (“Furettomania”) con giochi, approfondimenti con i veterinari, focus specifici e un concorso speciale per inventori. “Furettomania” torna quindi nella sua location più tradizionale in occasione del raduno dell’associazione nazionale che si occupa dell’informazione e della tutela del furetto. In arrivo da tutte le regioni appassionati e proprietari di questi mustelidi per una giornata da trascorrere tutti insieme con diverse novità. Un appuntamento che, chiaramente, è anche rivolto a tutto il pubblico che intende scoprire questo animale in modo più approfondito e puntuale. I volontari e i veterinari saranno a disposizione di tutti per colloqui e semplici curiosità. Ci sarà, inoltre, la possibilità di fare il primo passo verso una possibile futura adozione.

La giornata, come da tradizione, sarà costellata da un programma particolarmente ricco di iniziative, approfondimenti e momenti di allegria. Due le novità rispetto alle scorse edizioni del raduno toscano: lo Speed Vet e il concorso per i Furoinventori. Nel primo alcuni esperti veterinari saranno a disposizione di tutti i partecipanti per colloqui individuali limitati nel tempo. Chiunque, quindi, può prepararsi delle domande da porre ai dottori per ottenere suggerimenti e consigli molto preziosi. Il concorso, invece, premierà l’inventiva di chi convive tutti i giorni con questi mustelidi. Per garantire la massima sicurezza o per offrire maggiori comodità, infatti, spesso i proprietari danno fondo alla loro creatività progettando vere e proprie soluzioni geniali. I Furoinventori, dunque, saranno premiati e chissà che non salti fuori qualche buono spunto da replicare una volta tornati a casa.

Non mancheranno i giochi per divertirsi con i furetti presenti al raduno. Dai baci all’escape room passando per veri e propri percorsi ad ostacoli per vedere quale sarà il partecipante più agile o furbo. Arbitri i soci Learca Ganapini e Gianmaria Bottazzi. Alcune “discipline”, inoltre, richiederanno anche l’abilità degli umani testando il feeling con i propri animali (e qui si nascondono spesso divertenti sorprese). Il tutto avverrà in due distinte manche durante la giornata.

“Queste occasioni – spiega la vice-presidente dell’associazione Valentina Novelli – sono molto preziose perché permettono di valorizzare il rapporto umano fra i soci e gli appassionati offrendo delle occasioni di informazione di qualità. Naturalmente siamo spesso oggetti di gradita visita di persone che si avvicinano per la prima volta al furetto. Anche qui fornire tutte le nozioni necessarie per conoscerlo meglio è importante. Durante i raduni, inoltre, è possibile sostenere i colloqui per eventuali adozioni. Vederci, conoscerci e frequentarci per scambiare consigli ed esperienze è, da sempre, il cuore del nostro lavoro e di chi collabora con noi instancabilmente tutti i giorni. Vogliamo divertirci condividendo una passione ma anche fare cultura”.