Gioco dunque sono: a Signa giochi di ruolo e da tavolo con l’associazione Ludissea42

SIGNA – “La vita deve essere vissuta come un gioco” diceva Platone e l’associazione di promozione sociale senza fini di lucro Ludissea42 sembra aver fatto suo questo motto: giocare, divertirsi, ma anche imparare e soprattutto conoscersi e socializzare. L’associazione signese, ha sede all’Officina Odeon, si occupa proprio della diffusione e conoscenza dei giochi in tutte […]

SIGNA – “La vita deve essere vissuta come un gioco” diceva Platone e l’associazione di promozione sociale senza fini di lucro Ludissea42 sembra aver fatto suo questo motto: giocare, divertirsi, ma anche imparare e soprattutto conoscersi e socializzare. L’associazione signese, ha sede all’Officina Odeon, si occupa proprio della diffusione e conoscenza dei giochi in tutte le forme da quelli da tavolo a quelli di ruolo.

“L’associazione è stata costituita nel 2018 – spiega Erika Bettini segretaria di Ludissea42 – da un gruppo di appassionati di giochi in scatola e di ruolo provenienti da altre associazioni. Siamo attivi nel mondo ludico nell’organizzazione di fiere e eventi con i gruppi ludici del territorio, in particolare abbiamo il Gruppo ludico di La Tenda di Mezzana a Prato ‘CHI NON GIOCA:.DI NON

TOCCA’ che significa più o meno chi non gioca non tocca i dadi, a attivo da 20 anni come gruppo informale, e Gioco Zona di Firenze Sud attivo attivo da 10 anni”.

Oggi i soci sono circa 80 di età diverse, molti appassionati e anche, come riporta il sito di Ludissea42. educatori, esperti informatici, storici, scienziati “che diffondono sia sul territorio fiorentino che su quello toscano i benefici del gioco”. Presidente dell’associazione è Marco Scalzini.

“Una parte fondamentale del gioco è la socialità – spiega Erika Bettini – anche durante la pandemia, nei momenti in cui tutte le sedi erano chiuse, abbiamo proseguito l’attività online, ma presto riprenderemo i momenti di gioco collettivi nella sede di Signa sia in altre strutture. Riprenderemo le serate di GiocoZona presso L’Ex-Fila zona Gignoro (Firenze Sud) a partire da mercoledì 8 settembre, il giovedì alle 21 siamo a Signa, anche se ancora è chiusa la sede, mentre il gruppo ludico CHI NON GIOCA DI NON TOCCA, ha già riaperto e siamo lì tutti i venerdì dalle 21.30”.

Non pensate che i giochi siano riservati “solo” a certe categorie di persone, no, all’associazione Ludissea42 c’è spazio per tutti gli appassionati siano bambini, famiglie intere o adulti, giovani o anziani. A ciascuno il suo gioco.

“I giochi di ruolo sono più legati all’immaginazione e all’aspetto teatrale – spiega Bettini – i giocatori costruiscono dal nulla un personaggio e lo accompagnano nel gioco, gioco che può concludersi nel giro di poco tempo, ma può proseguire anche per anni. I giochi di ruolo, in generale, sono scelti quasi sempre da uomini, mentre le donne più giovani preferiscono giochi come Party Game, i giochi da tavolo che si basano su sentimenti ed emozioni ”.

Nella sede di Ludissea42 gli appassionati possono scegliere tra 300 giochi, ma si può portare il gioco da casa e cercare amici con cui dividere il divertimento anche sul posto. In questo mondo fantastico dei giochi non c’è solo chi gioca, ma anche chi li crea.

“Abbiamo soci che sono anche autori – spiega Bettini – e spesso siamo proprio noi a fare il test dei nuovi giochi e questa attività è necessaria per capire se le regole del nuovo prodotto ludico sono giuste o meno”. Ludissea42 è tra gli organizzatori del prossimo appuntamento ludico: FirenzeGioca edizione 2021 in programma nel capoluogo toscano il 25 e 26 settembre.