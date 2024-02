Gioco “pericoloso” e vandalizzato nei giardini di Settimello

CALENZANO – E’ considerato “pericoloso” da alcuni frequentatori del giardino di Settimello il gioco “astronava” da tempo transennato perchè danneggiato e vandalizzato. La segnalazione arriva anche con un post sul social Facebook. “I giochi sono stati collocati in quell’area dopo l’estate – racconta Lapo Simonetti, residente nella zona – in autunno quando i bambini trascorrono meno tempo ai giardini perchè seguono la storia. Una volta arrivato il gioco spaziale, questo diventa da subito rischioso per i bambini e nello stesso tempo un posto al sicuro per i più grandi per farci di tutto. Il problema è che viene transennato, ma in un modo tale che nel parco giochi sembrano poco adatte”.

Il gioco in questione è una sorta di torretta con le scale che conducono ad una astronave e ad un tunnel-scivolo dove i bambini possono ritornare a terra. “In questo gioco – spiega Simonetti – i bambini si arrampicano per raggiungere la cima e una volta arrivati in vetta si entra nel tubo come scivolo. Se il bambino sale fino in cima e non ha appoggio rischia di cadere scivolando tra le maglie della rete leggera composta da canapi intrecciati”. Oltre a questo aspetto il gioco dell’astronave è diventato con il calare della sera anche un rifugio per vandali. “Il gioco – dice Simonetti – è ricettacolo la sera di gruppi di persone che lo danneggiano. Il gioco ha un pannellino solare e le luci la sera sono piuttosto basse così i ragazzi più grandi entrano nell’astronave che diventa un rifugio per altre attività”.

I vandali hanno spezzato alcune parti del gioco e ora devono arrivare i nuovi pezzi. “L’ordine dei pezzi sostitutivi è partito solo a febbraio a causa dei disservizi avvenuti sulle piattaforme regionale e nazionale per gli affidamenti pubblici, – spiega il vicesindaco Alberto Giusti – dapprima chiuse per aggiornamenti e in seguito malfunzionanti per problemi tecnici. La riparazione dovrebbe essere eseguita, salvo imprevisti, entro i primi di marzo. È un vero peccato che un gioco installato meno di un anno fa sia già stato oggetto di danneggiamenti, che ne hanno limitato l’utilizzo da parte di tutti. Negli stessi giardini sarà installato nelle prossime settimane un nuovo gioco nell’area dedicata ai più piccoli, mentre è in corso su tutto il territorio l’installazione delle nuove attrezzature ludiche che troveranno posto nelle aree di Carraia, La Chiusa, Via Ungaretti, via Don Milani, via delle Mimose”.