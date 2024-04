Giornata campigiana per l’onorevole Polverini: “Alluvione, sostegno alle imprese, ecco le mie proposte”

CAMPI BISENZIO – Giornata nell’area metropolitana fiorentina per l’onorevole Renata Polverini, candidata nel collegio dell’Italia centrale alle prossime elezioni per il Parlamento Europee. Arrivata a Campi Bisenzio, accompagnata da Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra, Polverini si è recata a Capalle per visitare l’azienda Capp Plast, leader in Europa in produzione e rigenerazione […]

CAMPI BISENZIO – Giornata nell’area metropolitana fiorentina per l’onorevole Renata Polverini, candidata nel collegio dell’Italia centrale alle prossime elezioni per il Parlamento Europee. Arrivata a Campi Bisenzio, accompagnata da Paolo Gandola, capo gruppo delle liste di centrodestra, Polverini si è recata a Capalle per visitare l’azienda Capp Plast, leader in Europa in produzione e rigenerazione di imballaggi, contenitori e flaconi, che nelle scorse settimane, ha ottenuto la certificazione europea 1616 che fra i vari argomenti stabilisce i criteri per l’utilizzo della plastica riciclata nella realizzazione di grandi contenitori (come, ad esempio, le casse) e materiali flessibili (le classiche buste) da utilizzare nel settore alimentare e ortofrutticolo. “Un’azienda importante del territorio – ha commentato – che sta compiendo ogni sforzo per anticipare gli obiettivi dell’agenda europea sull’economia circolare. Un’impresa da sostenere e salvaguardare, guardando all’ambiente non in maniera ideologica ma concreta”.

“Successivamente – ha aggiunto Gandola – insieme con la deputata di Forza Italia ci siamo recati ad incontrare il comitato Arca di Noè costituito dopo l’alluvione di Campi Bisenzio e ringrazio il presidente Giovanni Mariotti ed Enzo Casetti per la disponibilità accordata”. “Il governo – ha spiegato Polverini – ha tempestivamente messo a disposizione i 33 milioni iniziali per fare fronte all’emergenza ed è stata poi definita la copertura dei 66 milioni di euro che sono necessari al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite per fronteggiare i bisogni prioritari. Noi di Forza Italia stiamo continuando a seguire in ogni istante l’evoluzione, con il nostro vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin e anche in Europa, non appena sarò in parlamento, manterrò alta l’attenzione per assicurare tutti i fondi necessari per garantire la piena sicurezza idraulica a tutti i territori colpiti. Durante l’incontro – ha aggiunto – ho ascoltato con interesse le tante proposte avanzate dal Comitato e mi sono resa disponibile a lavorare per consentire di rendere detraibili fino al 50% anche le ristrutturazione ordinarie degli immobili finiti sott’acqua”.