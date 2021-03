“Giornata contro i disturbi alimentari”: lunedì 15 marzo il Comune di Campi si illumina

CAMPI BISENZIO – Lunedì 15 marzo ricorre la terza giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare: per l’occasione Anci e l’Onlus Never Give Up hanno promosso la campagna di sensibilizzazione “Fiocchetto Lilla”, invitando i Comuni a illuminare appunto di lilla un loro luogo simbolo. Il Comune di Campi Bisenzio, da sempre […]

CAMPI BISENZIO – Lunedì 15 marzo ricorre la terza giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare: per l’occasione Anci e l’Onlus Never Give Up hanno promosso la campagna di sensibilizzazione “Fiocchetto Lilla”, invitando i Comuni a illuminare appunto di lilla un loro luogo simbolo. Il Comune di Campi Bisenzio, da sempre promotore di iniziative per sostenere una sana alimentazione, ha immediatamente deciso di sostenere la proposta, “ben consapevole – si legge in una nota – dell’importanza del tema”.

“Da sempre – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – il nostro Comune ha attivato campagne di sensibilizzazione, non solo promuovendo iniziative con negozi e supermercati ma soprattutto lavorando con le scuole. Infatti i disturbi alimentari sono un problema sempre più diffuso soprattutto tra i giovani: la pandemia ha aumentato insicurezze psicologiche e cattive abitudini alimentari, accentuando i rischi legati a una cattiva alimentazione”.

Gli fa eco l’assessore alle politiche educative Monica Roso: “Anoressia e bulimia sono un problema pericolosamente sottovalutato, che coinvolge milioni di adolescenti in tutta Italia. La famiglia e la scuola sono determinanti per prevenire e bloccare sul nascere l’insorgere di questi disturbi. Non possiamo che aderire con grande determinazione a un’iniziativa come “Fiocchetto Lilla”, mirata ad aumentare la percezione pubblica di questi gravi problemi”.