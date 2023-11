Giornata contro la violenza sulle donne, mostra e spettacoli a Signa

SIGNA – Il 25 novembre si celebra anche a Signa la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Con una serie di appuntamenti che prendono il via alle 16, nella Sala dell’Affresco del palazzo comunale con l’inaugurazione della mostra “Vita è colore” di Simona Tesi, in collaborazione con l’associazione Operarte; alle 17, invece, […]

SIGNA – Il 25 novembre si celebra anche a Signa la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Con una serie di appuntamenti che prendono il via alle 16, nella Sala dell’Affresco del palazzo comunale con l’inaugurazione della mostra “Vita è colore” di Simona Tesi, in collaborazione con l’associazione Operarte; alle 17, invece, in biblioteca “Fiaccolata per le donne”, con intervento di Lila Longhmani (associazione Donna vita libertà Firenze); alle 17.30, in Comune, “Non c’è amore nella violenza”, a cura del coro Caos Armonico; alle 18, al Museo civico della paglia, “Pane e lavoro”: Barsene Conti racconta lo sciopero delle trecciaiole del 1896. Testo e regia di Gaetano Pacchi. Ingresso su prenotazione info@museopaglia.it. In occasione dello spettacolo, il museo resterà aperto gratuitamente sabato 25 novembre dalle 16 alle 18.