“Giornata degli Etruschi 2024”: Gonfienti si racconta con una serie di eventi dedicati ai più giovani e alle famiglie

CAMPI BISENZIO – Il mese di settembre offre un ricco calendario di appuntamenti con attività per tutti al Museo archeologico nella Rocca Strozzi di Campi Bisenzio con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana. L’evento straordinario di apertura, con lo spettacolo “La musica degli Etruschi”, vedrà la partecipazione del musicista internazionale Stefano Cocco Cantini e dell’etruscologa Simona Rafanelli che consentiranno ai presenti di immergersi nella ricostruzione dei suoni e delle note degli etruschi. Sono previsti approfondimenti scientifici e momenti divulgativi al Museo archeologico di Gonfienti oltre ad alcune visite dell’area archeologica, in compartecipazione con la Soprintendenza. Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. Visite e conferenze saranno condotte da esperti che hanno studiato i materiali etruschi di Gonfienti e da etruscologhe specializzate: verrà raccontata la storia degli scavi, le campagne di indagini e i materiali della città etrusca di Gonfienti, soffermandosi su alcune tematiche come quelle mitologiche di Dioniso e delle Menadi, l’impiego del vino, i possibili utilizzi delle forme etrusche rinvenute nei locali della dispensa e dei magazzini.

Previste, sempre la mattina, anche una serie di visite dell’area di scavo di Gonfienti e delle esposizioni di reperti presso Mulino di Gonfienti mentre gli eventi dedicati ai più giovani e alla famiglie prevedono una visita animata dal titolo “La matrona etrusca racconta la grande casa di Gonfienti”, spettacolo itinerante nel museo e una lettura sui nostri antenati etruschi per i più piccoli. In tali occasioni avverrà la distribuzione di una brochure con una mappa e un giochino grafico per ragazzi. Tutte le iniziative in calendario sono gratuite, ma su prenotazione all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it fino a esaurimento posti. La “Giornata degli Etruschi 2024”, organizzata dal Comune di Campi Bisenzio con il supporto della Fondazione Accademia dei Perseveranti e la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, “vuole infatti accogliere e avvicinare – spiegano dal Comune – il più ampio numero di persone, coloro che sono specializzati nel settore, ma anche chi ha un interesse personale. Conferenze e visite tematiche si affiancano a momenti divulgativi per appassionati, famiglie e ragazzi”.

E ancora: “Il programma è in linea con le azioni che Comune e Soprintendenza portano avanti, tramite un accordo di collaborazione stipulato, per l’attività di valorizzazione dell’ area archeologica, del complesso del Mulino e del Museo archeologico di Gonfienti, nell’ottica della condivisione e del coinvolgimento reciproco per il raggiungimento di obiettivi comuni di valorizzazione, promozione e divulgazione della storia del territorio. Anche il Piano culturale strategico per Gonfienti, in fase di approvazione fra Ministero della cultura e Regione Toscana, riguarda la valorizzazione dei suddetti luoghi di cultura al fine di trasmettere la conoscenza di un territorio segnato dalla medesima storia”.