Giornata degli Etruschi al Museo Archeologico di Gonfienti: l’appuntamento è per il 27 agosto

CAMPI BISENZIO – Il 27 agosto si celebra la Giornata degli Etruschi e il Museo Archeologico di Gonfienti, situato nel complesso monumentale della Rocca Strozzi a Campi Bisenzio, ha organizzato varie iniziative. La Giornata degli Etruschi nasce infatti per ricordare il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze Cosimo I, avvenuto il 27 agosto 1569 con una bolla papale da parte di Pio V. Quel titolo, nuovo e insolito in quegli anni, poneva Cosimo I e i suoi successori a un livello di prestigio che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo ufficialmente il loro governo dalla città di Firenze al territorio che fu degli Etruschi. Tale avvenimento ha anticipato l’attuale configurazione della Regione Toscana, e rientra tra le iniziative che il Consiglio regionale promuove, per celebrare ricorrenze e anniversari di particolare importanza per l’identità regionale. Queste le iniziative al Museo Archeologico di Gonfienti: visita guidata alla sezione etrusca (primo turno: ingresso alle 10, secondo turno: ingresso alle 11.30). Laboratori didattici per bambini (da 6 a 11 anni), primo turno: dalle 16 alle 17 circa, secondo turno: dalle 17.15 alle 18.15 circa. Per partecipare è necessario prenotare, fino a esaurimento posti, scrivendo alla e-mail a info@museogonfienti.it o telefonando al numero 055 8959701. L’ingresso è a pagamento, le visite guidate e i laboratori sono gratuiti.