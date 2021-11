Giornata della colletta alimentare, l’appello di Gandola (FI): “Chi può, partecipi”

CAMPI BISENZIO – “Chi può doni e participi alla giornata nazionale della Colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che quest’anno compie 25 anni e torna anche in presenza. Il banco alimentare della Toscana rifornisce 200 strutture caritatevoli dell’area metropolitana e le risorse raccolte andranno ad integrare quanto il banco recupera grazie alla sua attività quotidiana combattendo lo spreco di cibo”. Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – centrodestra per il cambiamento che stamani si è recato presso il punto vendita di Esselunga a Campi Bisenzio per partecipare all’evento di solidarietà più partecipato in Italia.

“Da stamani, – aggiunge Gandola – davanti a 11.000 supermercati in tutta Italia e nella nostra area metropolitana, sono all’opera 145.000 volontari, distanziati e muniti di Green Pass. I prodotti donati in questa giornata verranno distribuiti alle 7.600 strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza) che sostengono 1.700.000 persone. Per questo mi sento di rivolgere a tutti i cittadini l’invito a compiere un gesto concreto di gratuità e di condivisione: rechiamoci a fare la spesa per chi ha più bisogno e per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. Dopo venticinque edizioni, la colletta alimentare rappresenta in tutta Italia una grande esperienza del dono che eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante solidarietà umana. La pandemia, prosegue il consigliere, ha portato alla luce problemi che giacevano latenti e ha generato nuove povertà che richiedono risposte rapide ed efficaci, in grado di prevenire condizioni di disagio croniche”.

“Ai tanti volontari che stanno consentendo in queste ore che si tenga la giornata della colletta alimentare in tutta la Metrocittà, giunga il più vivo e sentito ringraziamento. Il medesimo ringraziamento – conclude Gandola – giunga inoltre alle tante famiglie che oggi faranno una spesa per aiutare chi si trova in una situazione di vero bisogno. La colletta continua anche nei prossimi giorni, conclude il consigliere, da domani, infatti, nei supermercati aderenti all’iniziativa, si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, accolte dalle strutture caritative convenzionate. Non giriamoci dall’altra parte, secondo le possibilità di ognuno, si partecipi oggi e nei prossimi giorni a quello che è oramai l’evento di solidarietà più importante in Italia, un gesto d’amore che ci aiuta ad essere una comunità più solidale”.