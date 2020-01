Giornata della Memoria a CiviCa con una mostra e alcune letture

CALENZANO – In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alla biblioteca CiviCa si terrà una mostra e alcune letture tratte dal libro di Elio Bartolozzi. Il programma si apre alle ore 17 con i saluti dell’Assessore Irene Padovani a cui seguirà la presentazione della mostra fotografica “Viaggio nella Memoria: Binario 21. Quando il passato non deve passare” di Floriana Satti con la collaborazione del Gruppo Fotografico QuintoZoom. Interverrà Roberto Ceccherini, docente dell’Istituto Statale d’Arte di Sesto Fiorentino

A seguire letture a cura di Piero Casini degli “Amici di Civica” dal libro di Elio Bartolozzi “La mia vita prigioniera: memoriale di deportazione di un contadino toscano”, la storia di un contadino di Sesto Fiorentino che fu condannato alla deportazione nei campi di Mauthausen e Gusen per aver trasportato con il suo carro due partigiani feriti. Una storia che lui stesso scrisse in un diario, una volta rientrato a casa, ma della quale non parlò con nessuno.