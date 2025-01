Giornata della Memoria: le iniziative a Sesto

SESTO FIORENTINO – Al via da oggi 27 gennaio fino al 21 febbraio una serie di iniziative promosse dal Comune per la Giornata della Memoria. Si tratta di incontri riservati alle scuole in collaborazione con la libreria Rinascita Ubik. Oggi alle 18 Ritanna Armeni presenterà il suo libro “A Roma non ci sono le montagne”. […]

SESTO FIORENTINO – Al via da oggi 27 gennaio fino al 21 febbraio una serie di iniziative promosse dal Comune per la Giornata della Memoria. Si tratta di incontri riservati alle scuole in collaborazione con la libreria Rinascita Ubik. Oggi alle 18 Ritanna Armeni presenterà il suo libro “A Roma non ci sono le montagne”. Sabato 1 febbraio, alle 17, le autrici Valeria Galimi, Nura Abdel Mohsen, Virginia Salerno e Matilde Miniati presenteranno il libro “Le leggi razziali e il fascismo in provincia. Sesto Fiorentino 1938-1945”; intervengono il sindaco Lorenzo Falchi e Laura Giolli di Aned Firenze.

Per celebrare la giornata delle memoria il Comune a 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio nazista è stato scelta una “B” rovescita sul cancello di Auschwitz in ricordo del fabbro polacco Jan Liwacz.

“Abbiamo scelto questo aneddoto per rappresentare la partecipazione e l’impegno della nostra città nel coltivare la memoria delle persecuzioni naziste perché gesti come questi sono piccoli semi di resistenza e di cambiamento – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Ottanta anni dopo la più grande tragedia avvenuta in Europa nel ventesimo secolo assistiamo al ritorno delle ideologie e delle parole d’ordine che credevamo consegnate ai libri di storia. Razzismo, antisemitismo, intolleranza per qualsiasi diversità non possono avere spazio nella nostra società. Sono una malattia mortale, la memoria, la conoscenza della storia sono il vaccino”.