Giornata della Protezione Civile: il 7 maggio nelle piazze del centro

SESTO FIORENTINO – Ritorna, dopo due anni di interruzione, la Giornata della Protezione Civile. Sabato 7 maggio, dalle 9 alle 18, associazioni, volontari, istituzioni si daranno appuntamento nelle piazze del centro con oltre cinquanta stand, convegni e dimostrazioni pratiche.

Gli stand e i mezzi delle associazioni e degli enti di Protezione Civile saranno dislocati in piazza Vittorio Veneto, piazza IV Novembre, via Cavallotti, Largo V Maggio e via XXIV Maggio, dove sarà possibile prendere parte ad attività e iniziative in piazza, ricevere informazioni, ritirare depliant e gadget.

Alle 9,30, nella sala Pilade Biondi del Palazzo Comunale, si terrà il convegno “Il disagio emotivo al tempo del Covid19 – Strumenti e azioni a supporto di giovani, adulti e operatori dell’emergenza”, realizzato in collaborazione con Mosaico Famiglia, Cerchio Blu, Psicologi per i Popoli e Voce Amica Firenze.

Alle 11,15, in piazza Vittorio Veneto, si terrà un breve saluto istituzionale; interverranno il sindaco Lorenzo Falchi e la vicesindaca e assessora alla Protezione Civile Claudia Pecchioli.

Alle 15,30, in piazza Vittorio Veneto, prenderanno il via le dimostrazioni pratiche a cura delle associazioni.

“Dopo una pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria riprende l’appuntamento con la Giornata della Protezione Civile – ricorda l’assessora alla Protezione civile Claudia Pecchioli – Sarà una giornata di festa, un momento per conoscere gli enti e le associazioni di Protezione Civile e per ringraziarli delle attività svolte al servizio della nostra comunità e non solo. Siamo riusciti a coinvolgere una cinquantina di realtà che ci accompagneranno con dimostrazioni, attività e iniziative per tutto il corso della giornata, offrendo momenti informazione e di divertimento per adulti e bambini”.