Giornata in ricordo delle vittime della mafia: appuntamento il 21 marzo alle Scuderie Medicee

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano celebra la “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno a ricordo delle vittime della mafia”. Lo farà venerdì 21 marzo con due appuntamenti alle Scuderie Medicee (sala “Tribolo”), promossi e organizzati dagli assessorati alla cultura e alla scuola. La mattina (alle 8.30 e alle 11) verrà offerto ai ragazzi di terza media un cineforum guidato da Attilio Sodi Russotto con riflessioni sulle vittime innocenti di mafia a cui la giornata è dedicata. Sarà proiettato il film “Sicilian ghost story”. Nel pomeriggio (alle 17) Maurizio Pascucci, della Fondazione Caponnetto, presenterà alla cittadinanza differenze e analogie fra le mafie di ieri e di oggi sottolineandone i pericolosi aspetti comuni ma anche la necessità impellente di combatterle come impegno costante e complesso fra forze dell’ordine, magistratura, politica e società civile. Durante l’intervento verrà presentato anche il progetto che dà nuova vita ai beni confiscati nella tenuta di Suvignano, in provincia di Siena, sottratta alla mafia da Giovanni Falcone nel 1983 e ora, attraverso la Fondazione Caponnetto che la gestisce, divenuta il simbolo della nuova vita dei beni confiscati in Toscana alla criminalità organizzata. L’azienda, con la sua vocazione alla agro-diversità, si trova in una tenuta di 713 ettari di terreno, è attraversata dalla via Francigena, accoglie campi estivi e invernali per ragazzi e adulti sul tema della legalità perché per la lotta alla mafia occorre sensibilizzare non solo i giovani ma tutta la collettività. L’ingresso è libero.