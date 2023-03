Giornata internazionale della donna: il programma degli eventi

SESTO FIORENTINO – “Ancora oggi, ancora nel nostro paese, disparità e ingiustizia segnano il ruolo della donna nella società. In questa giornata di militanza, di lotta, di consapevolezza, è necessario più che mai rinnovare il nostro impegno contro le diseguaglianze”: lo ricorda, in occasione della Giornata internazionale della donna, Irene Falchini, consigliera delegata per le […]

SESTO FIORENTINO – “Ancora oggi, ancora nel nostro paese, disparità e ingiustizia segnano il ruolo della donna nella società. In questa giornata di militanza, di lotta, di consapevolezza, è necessario più che mai rinnovare il nostro impegno contro le diseguaglianze”: lo ricorda, in occasione della Giornata internazionale della donna, Irene Falchini, consigliera delegata per le pari opportunità del Comune di Sesto Fiorentino. “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, dobbiamo avere ogni giorno presenti le tante donne nel mondo a cui sono negati i diritti primari a causa del loro genere e che, anzi, in ragione di quest’ultimo, anzi, subiscono atrocità e violenze, – dice ancora Falchini – solo collettivamente, sforzandoci in una denuncia continua delle disparità insopportabili che subiscono le donne nel nostro Paese e nel mondo, faremo passi in avanti, anche attraverso la collaborazione fra istituzioni e corpi intermedi. La parità non va solo affermata, va resa effettiva, i diritti devono realizzarsi”.

“Per stimolare la riflessione il confronto, per misurare la realtà in cui siamo immersi, anche quest’anno insieme a tante realtà del territorio il nostro Comune propone una serie di iniziative, – prosegue – le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e di Sesto Fiorentino sono i protagonisti della grafica elaborata quest’anno per celebrare questa giornata: dopo avere lavorato su un progetto sulla parità di genere, hanno rielaborato graficamente questo tema, producendo le spillette che compaiono sui manifesti realizzati in occasione di questa ricorrenza. È la dimostrazione di come la scuola non sia solo formazione, ma anche e soprattutto immersione nella realtà, nella consapevolezza di quale sia il perimetro democratico in cui esprimersi, di quali siano i valori irrinunciabili e che posizione prendere per difenderli”. “Un ringraziamento alle studentesse e agli studenti, alle insegnanti e a tutte le realtà coinvolte – conclude la consigliera – Quinto Zoom, l’associazione Mara Baronti, la Libreria Rinascita, Gruppo Leggere Insieme, la Cgil, lo Spi Cgil, Apice Libri, Associazione Comunale Anziani, Auser Ex Libris, Comitato Stephen Biko, gruppo Memoranda, Scuola di Musica Bruno Bartoletti, Casa del Popolo di Quinto Alto, Pro Loco”. Il programma delle iniziative in programma fino al 28 marzo è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/8marzo23.