Giornata mondiale contro il cancro infantile, il 15 febbraio melograni nei giardini insieme all’associazione Noi per Voi

LASTRA A SIGNA – L’amministrazione comunale di Lastra a Signa, insieme all’associazione Noi per Voi Odv, per sensibilizzare sul tema della lotta contro il cancro infantile, promuove per la giornata di domani, 15 febbraio, in occasione della “Giornata mondiale contro il cancro infantile”, la piantumazione in alcuni giardini del territorio di piante di melograni, simbolo della lotta a questa malattia. In particolare gli alberi, in tutto cinque piante donate al Comune dall’associazione, saranno piantati ai Giardini delle Viottole, in piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina, ai giardini di via Santa Maria a Castagnolo (nei pressi dell’area cani), ai giardini delle Quattro Strade e in piazza Piave.

L’amministrazione comunale, insieme a rappresentanti dell’associazione, sarà presente in due momenti: la mattina a Santa Maria a Castagnolo alle 9.30 e il pomeriggio alle 16.30 in piazza Piave per parlare del progetto e sensibilizzare sull’iniziativa. L’associazione Noi Per Voi, infatti, dal 1985 opera nel territorio fiorentino tramite un’importante rete di volontari e psicologi qualificati per dare sostegno alle famiglie e ai bambini che devono affrontare la malattia oncologica, seguendoli nel loro percorso, fornendo sostegno pratico, economico e psicologico e se possibile anche alloggio. Oltre al suddetto supporto alle famiglie, essendo un’associazione di volontariato senza scopo di lucro, l’associazione contribuisce costantemente alla ricerca scientifica e ad eventuali fabbisogni e iniziative delle aziende ospedaliere Meyer e Careggi.

“Grazie all’associazione Noi Per Voi per averci coinvolto in questa importante iniziativa che servirà a sensibilizzare e informare sul territorio, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – con questa collaborazione vogliamo anche sottolineare il preziosissimo lavoro che svolge l’associazione di supporto alle famiglie e di divulgazione, attraverso progetti sociali, e campagne di prevenzione anche nelle scuole”.

“Per la nostra associazione e per i bambini pazienti oncologici – ha aggiunto Lorenzo Relli di Noi per Voi Odv – è fondamentale ricordare a più persone possibili che purtroppo esiste un mondo parallelo fatto di sofferenza a cui serve speranza e supporto e che esistono associazioni come la nostra che rappresentano il motore del volontariato che non deve fermarsi mai”.