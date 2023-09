“Giornata mondiale del cuore”: impara l’uso del defibrillatore insieme alla Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – I prossimi 29 e 30 settembre si terrà in tutto il mondo la “Giornata mondiale per il cuore”. E, nell’occasione, la Pubblica Assistenza di Signa aderirà alle iniziative promosse tramite la rete nazionale Anpas che vedranno in simultanea in centinaia di piazze italiane iniziative di prevenzione delle malattie cardiovascolari e momenti di formazione sull’utilizzo […]

SIGNA – I prossimi 29 e 30 settembre si terrà in tutto il mondo la “Giornata mondiale per il cuore”. E, nell’occasione, la Pubblica Assistenza di Signa aderirà alle iniziative promosse tramite la rete nazionale Anpas che vedranno in simultanea in centinaia di piazze italiane iniziative di prevenzione delle malattie cardiovascolari e momenti di formazione sull’utilizzo dei defibrillatori semi-automatici. “A Signa – spiega il presidente dell’associazione, Matteo Carrai – organizzeremo in piazza Stazione un apposito punto informativo/formativo: così sabato 30 dalle 9.30 alle 13, i cittadini potranno imparare l’uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione, saranno esposti alcuni nostri mezzi di soccorso e sarà possibile rilevare la pressione arteriosa, la glicemia e l’ossigenazione del sangue”.

In particolare i formatori della Pubblica Assistenza saranno presenti per illustrare in tre semplici mosse l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE), secondo il metodo “Facile DAE”. La legge 116/2021, infatti, rende possibile l’utilizzo del defibrillatore a tutti i cittadini senza alcuna responsabilità e senza l’obbligo di una certificazione a seguito di un corso specifico, “ma è comunque importante imparare le manovre di base – aggiunge Carrai – per rendere efficace l’intervento in caso di necessità. Solo con la più ampia diffusione della conoscenza delle manovre di rianimazione è possibile garantire rapidità di intervento e poter quindi salvare una vita. Fondamentale dunque promuovere la massima sensibilizzazione su questo tema così importante, è per questo che il 30 settembre sarà anche il “Defibrillation Day”….”.

Durante l’evento, sarà inoltre possibile effettuare gratuitamente il test per l’Epatite C, rivolto ai cittadini fra 34 e 54 anni, nell’ambito della campagna della Regione Toscana “TestiamoCi per l’Epatite C”. Il test di screening si esegue in pochi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento. Il test utilizzato, comunemente conosciuto come “pungidito”, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale e il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea.