Giornata mondiale della salute mentale: a Signa il Comune e la fontana dei giardini “si colorano” di verde

SIGNA – Quella di oggi, martedì 10 ottobre, è la Giornata mondiale della salute mentale (World Health Mental Day), promossa dalla Federazione Mondiale sulla Salute Mentale e supportata dall’OMS. E per questo il Comune di Signa illuminerà di verde la facciata del palazzo comunale e la fontana dei giardini di piazza della Repubblica “con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale”, si legge in una nota. “I dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ci dicono che un numero sempre crescente di persone vive in condizioni di disagio psicologico – afferma il sindaco Giampiero Fossi – per cui è necessario uno sforzo collettivo, una collaborazione fra pubblico e privato, maggiori investimenti in ambito sociale e sanitario per offrire supporto a chi ne ha bisogno. A febbraio 2022 abbiamo approvato in consiglio comunale una mozione che guarda al potenziamento del servizio di supporto psicologico sia in termini di risorse che di personale impiegato: le cure, l’assistenza, il sostegno devono essere a disposizione di tutti”.