Giornata mondiale della Terra, l’impegno del Comune di Lastra a Signa nelle parole dell’assessore all’ambiente Di Giovanni

LASTRA A SIGNA – In occasione della ricorrenza di oggi, 22aprile, della Giornata della Terra, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni fa il bilancio sui progetti in corso a tema ambientale promossi dal Comune di Lastra a Signa. Va avanti, infatti, il protocollo di intesa firmato a settembre 2021 con la Regione Toscana e Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani per assumersi insieme impegni che tutelino la biodiversità, garantiscano un ambiente urbano e periurbano accogliente e idoneo per la vita delle api e comunichino l’importanza di questo insetto per la nostra vita. “Recentemente abbiamo incontrato l’associazione – ha spiegato l’assessore Di Giovanni – condividendo con loro alcuni obiettivi oggetto del protocollo, in modo particolare la gestione degli spazi verdi pubblici e del taglio dell’erba per tutelare al meglio le varietà di fiori che sono di maggiore nutrimento per le api”.

Si sta per concludere, intanto, l’iniziativa Wander and Pick al giardino delle mura che ha contributo oltre alla valorizzazione dello spazio anche alla conoscenza e alla divulgazione ambientale con la raccolta dei tulipani e la conoscenza di nozioni sulla coltivazione dei fiori: “Quella della raccolta dei tulipani è un progetto sviluppato insieme all’associazione Le Tribù della Terra – ha proseguito l’assessore – che ci ha consentito non solo di dare ancora più lustro al giardino ma anche trasmettere conoscenze legate al mondo dei tulipani e più in generale ai fiori e alle piante, grazie alle conferenze tematiche promosse durante la manifestazione. Le scuole sono state coinvolte fin da subito nel progetto e proseguiremo a coinvolgere anche in futuro affinché l’iniziativa confermi il suo valore educativo”. Sta proseguendo anche il progetto per la realizzazione di una rete di sentieristica locale a cura del Comune di Lastra a Signa insieme al Cai Club Alpino Italiano – sezione di Firenze costituita da percorsi adeguatamente segnalati con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e finalizzata alla valorizzazione ambientale, storico-naturalistica e turistica del territorio. Nel mese di maggio sarà realizzato un evento per presentare il lavoro svolto e tutto il progetto.

“Le iniziative in campo ambientale portate avanti dal nostro Comune sono in realtà ancora molte, – ha concluso l’assessore – penso per esempio alla realizzazione di nuove piste ciclabili grazie all’accordo con la Città Metropolitana per lo sviluppo di una mobilità sostenibile o al lavoro che stiamo svolgendo insieme ad Alia, ispettori ambientali e Polizia municipale per contrastare gli abbandoni dei rifiuti. Infine anche quest’anno distribuiremo nelle nostre scuole, a tutti gli studenti, i semi dei fiori graditi agli insetti impollinatori in occasione della Giornata mondiale delle api”.