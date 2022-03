Giornata mondiale dell’acqua 2022: arte, natura e sociale per festeggiare una risorsa preziosa con Publiacqua

FIRENZE – Quattro eventi per celebrare l’acqua. Come ogni anno, Publiacqua festeggia la “Giornata mondiale dell’acqua” e lo fa offrendo a insegnanti, studenti e cittadini una serie di eventi in cui l’acqua è al centro. Appuntamenti che, dopo due anni, tornano a svolgersi, almeno per metà, anche in presenza. Il tema individuato quest’anno dalle Nazioni […]

FIRENZE – Quattro eventi per celebrare l’acqua. Come ogni anno, Publiacqua festeggia la “Giornata mondiale dell’acqua” e lo fa offrendo a insegnanti, studenti e cittadini una serie di eventi in cui l’acqua è al centro. Appuntamenti che, dopo due anni, tornano a svolgersi, almeno per metà, anche in presenza. Il tema individuato quest’anno dalle Nazioni Unite è “Acque sotterranee – rendere visibile l’invisibile” e intorno a questo tema si muovono e declinano almeno tre degli eventi organizzati da Publiacqua. “Le acque sotterranee sono invisibili, ma il suo impatto è visibile ovunque, – questo il tema l’ONU – lontano dalla vista, sotto i nostri piedi, la falda freatica è un tesoro nascosto che arricchisce la nostra vita. Quasi tutta l’acqua dolce liquida del mondo è sotterranea. Con l’aggravarsi del cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre più critiche. Dobbiamo lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa. Le acque sotterranee possono essere fuori vista, ma non devono essere fuori di testa”.

Seguendo questo ideale “file rouge”, quindi, Publiacqua propone tre eventi sul territorio: uno alla scoperta di come l’arte possa aiutare a interpretare e capire l’acqua e la natura, uno alla scoperta di un cammino in cui acqua, storia e magia si trovano indissolubilmente legate e uno, invece, dal sapore più accademico, con la nostra seconda partecipazione all’evento nazionale organizzato da Globe e dedicato a tutti gli addetti ai lavori di scuola, università e così via dicendo in cui Publiacqua presenterà il suo studio sulla falda di Prato. “A questi eventi – si legge in una nota – si aggiunge, il 22 marzo, un appuntamento a cui teniamo in modo particolare e che è legato all’acqua proprio grazie al sostegno che Publiacqua ha dato per realizzarlo: inauguriamo, infatti, la venticinquesima “Casa accoglienza” della Fondazione Tommasino Bacciotti”.

Questo il calendario degli eventi:

Fiumi di primavera (22 marzo) – Seconda giornata mondiale virtuale dell’acqua a Mantova (9-13) – Seconda edizione dell’evento on line organizzato da Globe Italia (sito di coordinamento delle scuole italiane che partecipano al progetto mondiale Globe di monitoraggio dei cambiamenti climatici) in collaborazione con il Miur e dedicato a scuole, enti di ricerca, università, eccetera. Se l’anno passato l’appuntamento era stato dedicato a presentate iniziative e best practice inerenti la didattica on line e gli strumenti che aziende, amministrazioni ed enti avevano messo in campo per rispondere alla pandemia e garantire comunque l’attività didattica, quest’anno la manifestazione prova a fare un passo verso la normalità e si allinea al tema lanciato dall’ONU. Publiacqua sarà presente anche in questa edizione e, parlando di acque sotterranee, presenterà lo studio sulla falda di Prato e l’importanza che esso riveste ai fini della tutela ma anche dell’utilizzo corretto di una risorsa importante per il territorio. La diretta si potrà seguire sul canale YouTube di Globe Italia cliccando al link www.globeitalia.it.

Una nuova “Casa accoglienza” Tommasino Bacciotti (22 marzo, alle 10) – Il progetto “Case accoglienza Tommasino” cresce e questa volta lo fa anche grazie al bando I Care di Publiacqua. La casa numero 25 di questa straordinaria iniziativa della Fondazione Tommasino Bacciotti si inaugura in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua 2022” e, come le 24 che l’hanno preceduta, accoglierà le famiglie con bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Un aiuto importante per famiglie che devono lasciare le loro case per assistere da vicino i loro piccoli. Solo per fare qualche numero, con le 24 “Case accoglienza Tommasino”, fino a oggi attive, la Fondazione era in grado di ospitare fino a 110 persone al giorno, che significa 40.150 notti gratuite con un risparmio stimato di circa 1.204.500 euro annui per le famiglie per il solo pernottamento. Oggi, come detto, questa offerta si arricchisce e lo fa con il contributo di Publiacqua. L’appartamento è in via dello Steccuto 37 ed è di proprietà della Misericordia di Rifredi.

Le impronte dell’acqua alla ricerca di Morgana (22 marzo, a partire dalle 14.30) – Comune di Bagno a Ripoli e Publiacqua organizzano una passeggiata su uno dei “Cammini dell’acqua” la cui valorizzazione è stata sostenuta dall’omonimo bando ambiente dell’azienda. Una passeggiata alla scoperta di un luogo magico come il Ninfeo del Giambologna conosciuto anche come Fonte di Fata Morgana. Il ritrovo per la partenza è fissato in piazza Umberto I a Grassina presso la statua della lavandaia. Il percorso è agevole ma è comunque consigliato un abbigliamento comodo e scarpe quantomeno da ginnastica.

La sabbia racconta l’acqua (23 marzo, alle 10) – L’arte come chiave di lettura per capire la natura. Con questo intento Publiacqua organizza un evento on line a cui sono invitate tutte le scuole del territorio ma che è aperto anche a tutti i cittadini che volessero assistervi. La protagonista, come ovvio, sarà l’acqua sotterranea e a “rendere visibile l’invisibile”, come recita il claim della “Giornata mondiale dell’acqua 2022”, sarà la sand artist Simona Gandola, riconosciuta

come una delle migliori in Italia nel suo campo e che vanta collaborazioni con trasmissioni Tv, spettacoli teatrali e musicali. L’affascinante e poetica performance di questa artista sarà poi arricchita dalla possibilità per gli studenti di porre domande proprio a Simona Gandola e anche agli altri partecipanti attraverso la chat. L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube al link https://youtu.be/QC-565H0K7.