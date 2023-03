“Giornata mondiale dell’acqua”: Publiacqua la festeggia così, “mettendola al centro”

FIRENZE – Cinque eventi e altrettante pillole video per celebrare l’acqua. Come ogni anno, Publiacqua festeggia la “Giornata mondiale dell’acqua” e lo fa offrendo a insegnanti, studenti e cittadini eventi in cui l’acqua è al centro. Appuntamenti in presenza e con protagonisti proprio insegnanti e studenti. Il tema individuato quest’anno dalle Nazioni Unite è “Accelerare […]

FIRENZE – Cinque eventi e altrettante pillole video per celebrare l’acqua. Come ogni anno, Publiacqua festeggia la “Giornata mondiale dell’acqua” e lo fa offrendo a insegnanti, studenti e cittadini eventi in cui l’acqua è al centro. Appuntamenti in presenza e con protagonisti proprio insegnanti e studenti. Il tema individuato quest’anno dalle Nazioni Unite è “Accelerare il cambiamento”. Un’accelerazione finalizzata a risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria per una giornata di celebrazione della risorsa che quest’anno assume contorni e rilievo particolare in quanto dal 22 al 24 marzo a New York è in programma la prima Conferenza sull’acqua delle Nazioni Unite. Proprio a questo evento globale è strettamente legato uno degli appuntamenti: in collaborazione con il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, infatti, studenti e cittadini verranno invitati a riflettere e dialogare sul tema della risorsa e dei cambiamenti climatici. Un’attività che sarà supportata e guidata da esperti e arricchita dalla testimonianza del giornalista ambientale Emanuele Bompian in collegamento dalla conferenza Onu. A questo evento si aggiungono, nel corso della settimana, appuntamenti strutturati con scuole del territorio e la chiusura di un ciclo di incontri sull’acqua in collaborazione con la biblioteca comunale di Calenzano.

Il programma in sintesi:

“Le cinque giornate del Gobetti-Volta” (20-24 marzo)

Cinque mattine insieme a venti classi dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli per dialogare e riflettere assieme sui temi delle buone pratiche e corretto utilizzo della risorsa idrica e sul ciclo idrico da Bilancino a San Colombano. Nell’ambito delle cinque giornate di incontri, il 22 e il 24 marzo, alcune classi saranno ospiti di Publiacqua presso l’Impianto dell’Anconella di Firenze.

“Pillole d’acqua – La giornata mondiale e i cambiamenti climatici” (21-24 marzo)

La parola agli esperti: la “Giornata mondiale dell’acqua” come momento di riflessione più generale su un tema che ha mille sfaccettature e che consente di parlarne a livello globale come a livello locale senza per questo perdere di interesse e rilevanza. Per questo Publiacqua ha scelto alcuni temi forti del dibattito sull’acqua e sul “climate change” e li ha sottoposti a professionisti ed esperti che, ognuno nel proprio settore, si trovano quotidianamente a fare i conti con la tutela e gestione della risorsa e con grandi temi della sostenibilità e del cambiamento climatico: Bernardo Gozzini (amministratore unico del Consorzio Lamma), Marco Frey (direttore Laboratorio sulla sostenibilità Scuola Superiore Sant’ Anna), Alessandro Mazzei (direttore generale Autorità Idrica Toscana), e Cristiano Agostini (responsabile gestione operativa Publiacqua). Le pillole video saranno pubblicate e quindi disponibili, una al giorno, dal 21 marzo sul Blog “SenzaFiltro” al seguente link https://senzafiltro.publiacqua.it/tag/giornata-mondiale-acqua/

“Fiumi di primavera 2023” (22 marzo)

Ventitreesima edizione dell’evento organizzato da Globe Italia (sito di coordinamento delle scuole italiane che partecipano al progetto mondiale Globe di monitoraggio dei cambiamenti climatici) in collaborazione con il Miur e dedicato a scuole, enti di ricerca, università e così via dicendo. Se nel 2021 l’appuntamento era stato dedicato a presentate iniziative e best practice inerenti la didattica on line e gli strumenti che aziende, amministrazioni ed enti avevano messo in campo per rispondere alla pandemia e garantire comunque l’attività didattica, e nel 2022 ci si era occupati di acque sotterranee, quest’anno il tema ricalca quello proposto dalle Nazioni Unite (Accelerare il cambiamento). Publiacqua sarà presente anche in questa edizione e, parlando di quali strategie un gestore del servizio idrico può mettere in campo per affrontare il climate change. La diretta si potrà seguire sul canale YouTube di Globe Italia cliccando su link www.globeitalia.it.

“La giornata mondiale dell’acqua con il Centro Pecci” (22-23 marzo)

“2053: L’ultima riserva d’acqua potabile” (22 marzo dalle 16 alle 18) è il titolo del laboratorio di coprogettazione condotto da Lorenzo Giorgi, direttore e fondatore di Glocal Impact Network. Il laboratorio affronterà le conseguenze della scarsità di risorse idriche, dovuta al cambiamento climatico, che potrebbe colpire due terzi della popolazione mondiale entro la metà del secolo. Utilizzando il “Glocal Action Toolkit”, una metodologia di coprogettazione multidisciplinare, i partecipanti saranno accompagnati nell’anticipazione di scenari futuri e nell’ideazione di azioni sostenibili capaci di migliorare il pianeta e le città in cui viviamo, preservando le risorse primarie necessarie alla vita sulla terra. Dopo il laboratorio, alle 18, ci sarà un collegamento, aperto a tutti, dalla Conferenza Onu sull’acqua di New York con il giornalista ambientale Emanuele Bompan, autore del libro “L’atlante geopolitico dell’acqua”. Ecco il link per l’iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-2053-lultima-riserva-dacqua-potabile-589870066247.

“Tavola periodica” (23 marzo)

Dalle 10 alle 13 tre classi seconde della scuola secondaria di primo grado della provincia di Prato saranno protagoniste di un’attività didattica sul tema acqua coordinata e guidata dall’artista Fargo (Emanuel Carfora) iniziata nei giorni precedenti in classe e che avrà la sua conclusione proprio il 23 marzo negli spazi del Museo.

“Alla scoperta di Bilancino” (23 marzo)

Dalle 9 cinque classi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Barberino di Mugello saranno ospiti dell’invaso che rappresenta la riserva d’acqua strategica per almeno 20 Comuni del nostro territorio. Un’occasione per scoprire l’invaso e la sua Centrale idroelettrica.

“I sabati delll’acqua – Evento finale” (25 marzo)

Dalle 15.30 alle 18 la settimana di “celebrazioni” si chiude sabato 25 con un incontro alla Biblioteca Civica di Calenzano. È questo l’appuntamento finale di un ciclo di incontri didattici che dal 29 ottobre 2022, una volta al mese, Publiacqua e Comune di Calenzano hanno dedicato ai bambini sul tema acqua. L’evento finale sarà arricchito dallo spettacolo “Bollestrabelle” dell’artista Thomas Goodman. L’evento è aperto e gratuito per tutti i bambini.