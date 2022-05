Giornata mondiale delle api, Gandola (FI): “Una mozione per salvaguardare e tutelare tutti gli impollinatori”

CAMPI BISENZIO – “Occorre fare di più a Campi Bisenzio per riscoprire l’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Per questo con una mozione che sarà presentata per il prossimo consiglio comunale chiederemo all’amministrazione comunale di promuovere un progetto di diffusione di piante erbacee ad alto potenziale mellifero, […]

CAMPI BISENZIO – “Occorre fare di più a Campi Bisenzio per riscoprire l’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Per questo con una mozione che sarà presentata per il prossimo consiglio comunale chiederemo all’amministrazione comunale di promuovere un progetto di diffusione di piante erbacee ad alto potenziale mellifero, piantando, nelle rotonde cittadine ed in altri spazi del patrimonio comunale, le piante ritenute “amiche delle api” nonché ad incentivare gli agricoltori, anche attraverso una campagna di comunicazione, ad usare pratiche agronomiche che rispettino la biodiversità e gli insetti, adottando misure agro-ambientali volte a mantenere la presenza di vegetazione spontanea negli agro-ecosistemi”. Si esprime così Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio nella giornata mondiale delle Api che ricorre ogni 20 maggio, commentando il documento presentato.

“Con l’atto predisposto, – aggiunge Gandola – chiederemo anche di incentivare gli agricoltori, ogni anno in occasione della giornata mondiale delle api, ad usare pratiche di produzione integrata, ricorrendo a metodi di lotta biologica per il controllo degli insetti dannosi alle colture e riducendo l’uso di agro-farmaci con comprovata dannosità sugli insetti impollinatori. Oggi, in Europa, nel 2021 circa un terzo della popolazione di api e farfalle è in declino, in cui circa il 20% delle api sono endemiche e circa il 10% delle api e farfalle sono minacciate. Secondo l’International Union for Conservation of Nature, il 9% delle specie di api e farfalle è a rischio di estinzione ed e sempre più preoccupante la diminuzione delle api e di tutti gli altri insetti impollinatori, dalla cui scomparsa derivano gravissimi danni a livello di equilibrio ambientale e di biodiversità, oltre alle conseguenze che investono la sfera economica. L’impollinazione è vitale per la produzione di cibi sani e di qualità ed è dunque necessario che anche a livello comunale ci si attivi per tutelare tutti gli impollinatori”.