Giornata mondiale delle api, le iniziative nel Comune di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Il prossimo 20 maggio ricorrerà la Giornata mondiale delle api e il Comune di Lastra a Signa, per il quarto anno consecutivo, organizza una serie di iniziative per creare un ambiente favorevole alla sopravvivenza delle api e per sensibilizzare i cittadini e invitarli a gesti semplici per sostenere questi insetti così preziosi per il loro contributo allo sviluppo sostenibile. Nelle scuole di Lastra a Signa saranno distribuiti agli alunni e studenti sacchettini contenenti dei semini da piantare per far crescere fiori che permetteranno alle api di trovare rifugio e cibo, attraverso il polline. La seconda iniziativa si terrà lunedì 20 maggio alle 16.30 presso i giardini di via Togliatti: dopo i saluti istituzionali laboratorio gratuito per bambini “I mille segreti dell’alveare” a cura di Bucolica Circolo Culturale agricolo. A seguire merenda per tutti a base di miele.