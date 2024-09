“Giornata mondiale per il cuore”: tutte le iniziative di sabato 28 con la Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – Anche la Pubblica Assistenza di Signa aderisce alla “Giornata mondiale per il cuore” che si celebra in tutto il mondo per promuovere la salute cardiovascolare e la conoscenza delle tecniche di rianimazione. Così, sabato 28 settembre, dalle 9 alle 12.30, come spiegano dall’associazione di via Argine Strada, “organizzeremo in piazza della Stazione un punto di informazione […]

SIGNA – Anche la Pubblica Assistenza di Signa aderisce alla “Giornata mondiale per il cuore” che si celebra in tutto il mondo per promuovere la salute cardiovascolare e la conoscenza delle tecniche di rianimazione. Così, sabato 28 settembre, dalle 9 alle 12.30, come spiegano dall’associazione di via Argine Strada, “organizzeremo in piazza della Stazione un punto di informazione e formazione aperto a tutta la popolazione, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, sugli stili di vita sani e per richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di conoscere le manovre di rianimazione di base”.

Ogni anno, infatti, solo in Italia, sono più di 60.000 le persone, di qualsiasi età, colpiti da morte cardiaca improvvisa: “La nostra associazione da sempre è impegnata non solo nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, ma anche nella formazione e nella sensibilizzazione pubblica sui temi della tutela della salute, oltre ad avere realizzato a Signa una rete di defibrillazione pubblica, efficiente e ben strutturata, che consente di garantire una prima risposta efficace in caso di arresto cardiaco in area pubblica. Siamo inoltre annualmente impegnati nelle scuole, in progetti di educazione e sensibilizzazione, con il positivo coinvolgimento di studenti, famiglie e docenti”. E ancora: “Il 28 prossimo settembre vogliamo proseguire su questa strada, sensibilizzando tutta la popolazione, con isole di formazione sulle manovre di rianimazione e uso del defibrillatore, controlli di base della pressione arteriosa, glicemia e ossigenazione del sangue, illustrazione dei mezzi di soccorso. Tutte le iniziative saranno gratuite”. Alle 10 i saluti istituzionali, l’iniziativa si svolgerà simultaneamente in centinaia di piazze italiane, coinvolgendo tutte le Pubbliche Assistenze della rete nazionale Anpas e numerose altre associazioni.