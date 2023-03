Giornata nazionale dell’Unitalsi: sabato 25 i volontari dell’associazione saranno al mercato di Campi

CAMPI BISENZIO – Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con la ventunesima “Giornata nazionale Unitalsi”, il più importante evento di sensibilizzazione e promozione organizzato dall’associazione in piazza in tutta Italia. E anche a Campi Bisenzio i volontari dell’associazione domani, sabato 25, saranno presenti al mercato di Campi Bisenzio. L’iniziativa offrirà infatti l’opportunità di conoscere le attività di volontariato dell’Unitalsi in Italia e all’estero, i progetti di solidarietà come il “Progetto dei piccoli”, dedicato all’accoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri pediatrici oncologici e il calendario delle prossime partenze dei pellegrinaggi a Lourdes, Terra Santa, Fatima, Santiago de Compostela e Loreto.

Ma non solo: “Sostienici con un gesto di bontà” è il messaggio che quest’anno accompagnerà la campagna di solidarietà. L’associazione sarà quindi presente nelle principali piazze italiane con i propri gazebo, presso i quali, i volontari proporranno, in cambio di un’offerta minima, un nuovo cofanetto, contenente quattro confezioni di pasta di semola di grano duro da 400 grammi di tipologie diverse. Un cofanetto che può diventare dono e offrire nutrimento a chi è in difficoltà; un gesto di umanità – per riprendere le parole di Papa Francesco – per essere lievito nuovo e costruire una Chiesa sempre in fermento. Aderendo alla giornata sarà possibile sostenere l’associazione e tutti coloro che si affidano all’Unitalsi per andare in pellegrinaggio e per avere aiuto nella vita di tutti i giorni: le famiglie, i bambini, gli anziani, i più bisognosi e chi è solo. Per conoscere le piazze dove saranno presenti i volontari Unitalsi consultare il sito www.unitalsi.it