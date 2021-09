Giornata nella Piana per Giuseppe Conte. E sulla Gkn il vice-ministro Todde annuncia un tavolo al Mise per il 20 settembre

CAMPI BISENZIO – Giornata nella Piana per l’ex premier Giuseppe Conte, che prima è stato a Campi insieme al vice-ministro Alessandra Todde per incontrare i lavoratori della Gkn. E poi si è recato a Sesto per sostenere il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, Giovanni Policastro. “Oggi con Conte – queste le parole del vice-ministro Todde – abbiamo dimostrato che il Movimento 5 Stelle è una forza politica che lavora al fianco delle imprese senza mai mettere in secondo piano i lavoratori. Siamo stati in fabbrica a Campi Bisenzio, davanti ai cancelli della Gkn, per ascoltare le richieste di lavoratori, Rsu e sindacato e per confermare il mio impegno assoluto nella gestione della vertenza. Il tavolo Gkn è stato convocato per lunedì 20 settembre alle 15 al Mise. Continuerò, come sempre ho fatto, a metterci la faccia impegnandomi, con tutti gli strumenti a disposizione, ad evitare che situazione come questa possano ripetersi”.

“Dobbiamo fare di tutto – ha detto invece Conte parlando con i giornalisti a Sesto Fiorentino – per scongiurare un rischio che in questo momento appare evidente. Abbiamo una responsabile di governo che sta seguendo la crisi, non solo quella della Gkn, con la massima attenzione e ci sta mettendo la faccia sempre e comunque. A fronte di un azienda che non ha alcuna intenzione di sedersi a un tavolo e valutare alternative che possano offrire un futuro lavorativo a queste famiglie. E’ per tutti questi motivi che il vice-ministro Todde è ancora una volta qui e io sono insieme a lei, perché è giusto sostenere il Governo in attesa del tavolo convocato per il prossimo 20 settembre (che sarà in forma mista, in remoto e in presenza) al Mise a Roma”.