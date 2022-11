Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne: iniziativa al Museo archeologico di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – La condizione della donna al tempo degli Etruschi: visita-racconto al Museo archeologico di Gonfienti, l’appuntamento è per il 25 novembre alle 15.30. Attraverso i reperti del museo sarà possibile scoprire gli aspetti del mondo femminile nell’età antica e che le donne in Etruria godevano di una libertà sorprendente. Nel mondo greco le donne rimanevano chiuse tra le mura domestiche, il mondo romano era patriarcale e maschilista, ma le donne etrusche avevano una posizione di rilievo sul piano sociale. “Scopriremo in questo viaggio tematico – si legge in una nota – la loro cultura, il loro ruolo nella vita pubblica e privata. Per affiancare tutte le donne costrette ancora a lottare per il riconoscimento dei diritti fondamentali, per l’affermazione della loro posizione nella società, nella famiglia, nel lavoro, nella vita professionale e nelle libere relazioni. Un’iniziativa costruita dalle donne per tutte le persone, l’ideazione è a cura del direttore scientifico del museo, Francesca Bertini mentre a guidare i presenti sarà l’etruscologa Giuditta Pesenti, nella convinzione che l’arte, la storia e la cultura siano portatrici di un benessere profondo. Il costo è di 3 euro a persona su prenotazione oltre all’ingresso con le relative riduzioni e gratuità. Prenotazioni info@museogonfienti.it, lasciando un recapito telefonico per conferma. Info su www.museogonfienti.it