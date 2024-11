Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: Comune e associazioni insieme in un programma ricco di appuntamenti

LASTRA A SIGNA – Mostre, incontri, presentazioni, manifesti di sensibilizzazione: questo e molto altro nel ricco programma di appuntamenti promosso dal Comune e dalle associazioni di volontariato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il programma partirà martedì 19 novembre alle 18 alla saletta soci Coop di via Santa Maria a Castagnolo […]

LASTRA A SIGNA – Mostre, incontri, presentazioni, manifesti di sensibilizzazione: questo e molto altro nel ricco programma di appuntamenti promosso dal Comune e dalle associazioni di volontariato in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Il programma partirà martedì 19 novembre alle 18 alla saletta soci Coop di via Santa Maria a Castagnolo dove si terrà l’incontro “Contrastare la violenza alle donne e all’infanzia: le attività di Artemisia e le opportunità del territorio”, con gli interventi di Elena Baragli, presidente dell’associazione Artemisia, Francesca Tozzi, assessore alle pari opportunità del Comune di Lastra a Signa e Marinella Fossi, assessore alle pari opportunità del Comune di Signa. A seguire presentazione del libro “La baronessa di Carini” di Pietro Trapassi. Il 22 novembre alle 20 al Circolo Mcl Aurora a San Martino si svolgerà una cena di beneficenza per raccogliere fondi a favore di Artemisia organizzata dalla Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci (prenotazioni allo 055 8725123). Il 25 novembre il programma entra nel vivo con alle 15.30 l’inaugurazione di una panchina rossa presso la Rsa Alfa Columbus in via Livornese. Alle 18 in sala consiliare in piazza del Comune si terrà l’inaugurazione di “Com’eri vestita? Non è l’abito che fa la violenza”: una mostra in cui l’esposizione di abiti donati dalle associazioni del territorio saranno l’occasione per riflettere sul pregiudizio che spesso si crea pensando che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti.

Alle 20.45 il programma si sposta al Centro Sociale Residenziale in via Togliatti con la partenza della fiaccolata rumorosa per le vie del centro cittadino: alle 21.45 il corteo si fermerà in piazza Pertini dove sarà presentato il progetto “Think globally, act locally”, incontro tra generazioni e scambio di competenze” a cura dell’associazione Il Sorriso di Beatrice. I lavori all’uncinetto creati dai ragazzi dell’associazione e dai volontari di numerose associazioni della Consulta del volontariato saranno affissi negli alberi e sulla panchina rossa presente nella piazza per riflettere e sensibilizzare sul tema della violenza. A seguire, al Teatro delle Arti in via Matteotti, gli interventi del sindaco Emanuele Caporaso, di Letizia Paoli dell’associazione Il Sorriso di Beatrice, di rappresentanti del consiglio comunale dei ragazzi e del Centro Anti-Violenza Artemisia. Conclusioni a cura dell’assessore alle pari opportunità Francesca Tozzi. Venerdì 29 novembre alle 21 nella sala eventi del Centro Sociale in via Togliatti proiezione del film “Volver” di Pedro Almodovar.

Infine, nella biblioteca comunale sarà allestito uno scaffale tematico a partire dal 18 novembre e in giro per la città saranno affissi manifesti con frasi di sensibilizzazione e di riflessione e di denuncia su diverse tematiche come la libertà, l’autodeterminazione, il diritto all’indipendenza e all’autonomia economica e psicologica e l’abbattimento di pregiudizi. “La nostra amministrazione, – ha spiegato l’assessore Tozzi – insieme alle realtà associative e di volontariato locali, da anni si impegna nel promuovere politiche, servizi e iniziative per prevenire ed eliminare la discriminazione e la violenza contro le donne. Costruire una cultura dell’uguaglianza e del rispetto reciproco, rimuovendo pregiudizi e stereotipi sono alcuni degli obiettivi che vogliamo continuare a perseguire. Gli appuntamenti promossi vogliono sottolineare da una parte l’importanza di lavorare sul cambiamento culturale e di mentalità, sensibilizzando su comportamenti manipolatori e vessatori nei confronti delle donne e dall’altra la forza di una rete sociale e di un’unione di intenti di tutta la comunità sulla tematica: donne di diverse generazioni e di contesti sociali differenti hanno lavorato insieme per promuovere una progettualità condivisa come un filo rosso che unisce e crea qualcosa di unico che le accomuna”.