Giornate degli Etruschi con visite guidate alla Montagnola

SESTO FIORENTINO – Tornano anche a Sesto Fiorentino gli appuntamenti della nuova edizione della Giornata degli Etruschi, con visite guidate e attività per adulti e bambini. Si comincia questo fine settimana con l’apertura straordinaria delle tombe della Montagnola e della Mula (anche sabato 17 e domenica 18; informazioni e prenotazioni: prolocosesto@gmail.com) e con la rievocazione etrusca curata dall’Associazione Antichi Popoli che, dalle 16 alle 19 nell’oliveta di via Pilade Biondi proporrà attività didattiche e laboratori dedicati agli Etruschi per bambini e famiglie (prenotazioni: prolocosesto@gmail.com). Domenica 18 settembre, alle 17 presso la necropoli etrusca di Palastreto, si terrà la passeggiata teatrale “Oltre il Bosco”, a cura dell’associazione Zera.

Presso la Biblioteca si terranno invece dei laboratori per bambini a cura di Valter Fattorini: mercoledì 21 nel laboratorio “Mostri etruschi” i ragazzi saranno guidati nella manipolazione dell’argilla per plasmare animali fantastici ispirandosi alle immagini di pitture e sculture etrusche (bambini da 5 a 8 anni), mentre venerdì 30 settembre, con l’attività “Zanne feroci: i cinghiali degli Etruschi”, i ragazzi realizzeranno con tecniche varie (incisione e sbalzo su lamina di rame) immagini di cinghiali ispirate ai reperti ritrovati nella Tomba della Montagnola e nella Necropoli di Populonia (per ragazzi da 9 a 12 anni). Prenotazioni allo 0554496851. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, presso la Montagnola, saranno realizzati una installazione artistica temporanea e un percorso multisensoriale a cura di Serena Sarti. Sabato 24 settembre, dalle 11 alle 16 in via delle Robinie 16, gli artisti dell’associazione Maninarte promuoveranno una dimostrazione sulle tecniche etrusche di lavorazione dell’oro. Domenica 25 Settembre, dalle 10 alle 12, presso il Centro Commerciale CentroSesto Coop, sarà possibile visitare i resti della Villa Romana accompagnati dai volontari della Pro Loco (prenotazioni: prolocosesto@gmail.com). Il programma integrale è disponibile all’indirizzo https://bit.ly/GiornataEtruschi22.